Dormir es uno de los momentos preferidos de todo ser humano, pues se recuestan sobre sus camas para recuperar las energías gastadas a lo largo de cada día. Durante este proceso, hay personas que tienen una posición preferida al dormir o realizan extrañas manías. Una de ellas es abrazar una almohada. ¿Qué precisa la psicología al respecto? Para conocer la respuesta, sigue leyendo este artículo informativo.

Abrazar una almohada no se trata de una práctica por pura comodidad; suele esconder distintos significados que valen la pena prestar atención, ya que suelen revelar ciertos rasgos de la personalidad propia.

Muchas personas afirman que esta postura de dormir genera comodidad. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que abrazan una almohada al momento de dormir

Los especialistas en psicología consideran que esta acción está revelando que la persona está necesitando el contacto físico para regular las distintas emociones que están experimentando en su interior.

También puede tratarse de un método que transmite seguridad al momento de dormir. De esa manera, el individuo puede experimentar un sueño más placentero, ya que se reducen considerablemente los niveles de estrés.

“Es posible que esta forma de dormir se dé con más frecuencias en momentos complicados de tu vida”, señalan los profesionales especializados en salud mental a CuerpoMente .

Otra razón se debe a que el ser humano puede presentar apego ansioso, el cual consiste en un estilo de vínculo inseguro que transmite un miedo intenso a la soledad y una profunda necesidad de aprobación externa. En términos simples, necesita de la presencia de la gente para sentir felicidad.

Como notarás, existen distintas respuestas sobre esta acción. Para tener un diagnóstico más acertado es necesario que acudas a un profesional de salud mental. Eso sí, abrazar una almohada no define por completo cómo es tu personalidad.

Los psicólogos consideran que abrazar una almohada es un intento de sentirse seguro al momento de dormir. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿Es recomendable dormir abrazado a una almohada?

Los especialistas en el descanso consideran que esta acción suele ser recomendada si la almohada brinda un apoyo postural y también facilidad la circulación sanguínea. Para ello, la persona debe tener en cuenta el material y firmeza de este artículo; además de lavarlo cada vez que sea necesario para no perjudicar su salud respiratoria.

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