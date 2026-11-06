No se trata de inseguridad o ansiedad, pero sí de un deseo de descansar mejor. Muchas personas van rotando los muebles de su habitación cada temporada, mientras que otros no cambian para nada la ubicación de su cama, más aún si está pegada a la pared. Esta preferencia no responde solo a temas de decoración o espacio en la habitación, sino a factores emocionales. La psicología analizó qué hay detrás de esta preferencia y los expertos coinciden en que están buscando protección y refugio. En esta nota te brindo más detalles.

Dormir junto a una pared puede aportar sensación de protección y seguridad. (Foto: jcomp / Magnific)

Cama pegada a la pared brinda sensación de protección y refugio

Para muchas personas, tener un lado de la cama contra una estructura sólida genera una percepción inconsciente de seguridad, contención y menor vulnerabilidad mientras duermen.

Y es que la pared puede funcionar para determinadas personas como un límite físico que aporta sensación de resguardo y contención. “El contacto físico nos ayuda a autorregularnos, por lo que la pared nos puede ayudar a tomar conciencia corporal, y esto deriva en mayor autorregulación interna; sin embargo, para otras personas, tener un muro a un lado puede darles sensación de agobio”, explicó la psicóloga Pilar Conde a ‘El Mueble’.

Hay gente a la que le gusta poner la cama pegada a la pared y a otros no. (Foto: Anete Lusina / Pexels) / Anete Lusina

También es señal de historia personal

Si bien en la mayoría de casos, ubicar la cama pegada a la pared responde a un tema de optimización de espacio en la habitación, muchas personas también mantienen este hábito desde la infancia o adolescencia, por lo que continuarlo en la etapa adulta hace que el cuerpo asocie esa posición con el descanso familiar y profundo.

“Es habitual que en la infancia la cama esté pegada a una pared, por lo que crecemos desde esa sensación de mayor protección, sensación de guardia, de seguridad”, agregó la experta.

Además, los expertos aclaran que elegir esta posición no significa automáticamente que alguien sufra de ansiedad o inseguridad patológica; a menudo es simplemente una preferencia de confort.

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