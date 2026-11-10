Hay momentos en que el cansancio gana, más aún volviendo del trabajo, y se posterga el lavar alguna taza que quedó en el lavadero, acomodar los cojines del sofá o meter las toallas a la lavadora y esto no debería significar mayor problema porque se hará a la mañana siguiente pero, ¿qué pasa cuando se deja la ropa doblada o acumulada sobre la cama y pasan los días y no se guarda en el clóset y la persona termina durmiendo con ella ocupando gran parte del espacio? Para algunos puede ser una escena cotidiana y hasta se han acostumbrado; sin embargo, la psicología no destaca que esto sea positivo ya que no solo se retrasan tareas por una sobrecarga mental, sino que hasta el sueño se ve afectado. En esta nota te brindo detalles de lo que opinan los expertos sobre este hábito.

Es una señal de sobrecarga mental o fatiga de decisiones

Desde el punto de vista de la psicología, dejar la ropa doblada (o acumulada) sobre la cama o en el dormitorio suele interpretarse como una manifestación de la relación que la persona tiene con el orden, el control, el estrés y la gestión de la energía mental.

Para muchas personas, doblar la ropa y mantener un cierto nivel de orden en su espacio funciona como un pequeño ritual para reducir la ansiedad. Un ambiente visualmente despejado ayuda a que la mente interprete el lugar como seguro y propicio para descansar.

En días cansados, el cerebro busca ahorrar recursos y aplaza tareas consideradas secundarias, como guardar la ropa en el ropero. (Foto: Sarah Chai / Pexels)

Sin embargo, cuando la ropa se queda doblada sobre la cama (en lugar de guardarse en el clóset), la psicología a veces lo lee como una tarea postergada. Al final del día, la fuerza de voluntad y la energía cognitiva suelen estar agotadas; por lo tanto, el cerebro prefiere dejar el último paso (guardarla) para “luego”, reflejando cansancio acumulado o fatiga ante las pequeñas responsabilidades cotidianas.

Dejar la ropa acumulada en la cama tiene efectos sobre el descanso

Los especialistas en psicología del entorno señalan que el dormitorio debe asociarse exclusivamente con la calma. Si la ropa doblada o por guardar genera una mínima fricción mental (o actúa como recordatorio de deberes por hacer), puede interferir sutilmente con la desconexión necesaria para un sueño profundo.

Dejar el espacio de dormir despejado ayuda a reducir la ansiedad, mientras que el desorden visual puede asociarse inconscientemente con tensión y dificultar que la mente se relaje por completo. (Foto: Letícia Alvares / Pexels)

Y es que mantener el dormitorio ordenado reduce los estímulos visuales y disminuye los niveles de cortisol (la hormona del estrés), lo que facilita que el cerebro se relaje y logre un descanso de mayor calidad. Esto está apoyado en lo explicado por Ana Guerrero Braña, psicóloga del Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP), a la revista ‘Hola!’ ya que indica que el entorno en el que descansamos puede favorecer la relajación o, por el contrario, añadir estímulos a un cerebro que ya llega suficientemente cargado al final del día.

“Un dormitorio ordenado reduce la carga cognitiva, el cerebro no tiene que procesar estímulos visuales y esto disminuye el cortisol y contribuye a la calma activando el sistema nervioso parasimpático”, afirmó.

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