Si eres a los que le cuesta ponerle fin a la jornada laboral y está dispuesto a restarle horas al descanso nocturno para alcanzar el éxito profesional, esta información te interesará. De seguro te has topado con algún colega que sin dudarlo está dispuesto a avanzar pendientes fuera de su horario y hasta en las madrugadas o eres tú quien no le ve problema a acostarse más tarde de lo habitual para terminar un documento o avanzar una idea. Si bien para muchos es algo habitual y una estrategia efectiva para aumentar la productividad, la realidad es que esto termina pasando una factura biológica. Es por esto que la psicología analizó por qué algunas personas duermen poco para trabajar más y los expertos coinciden en que tienen productividad tóxica y destruyen su rendimiento mental. Aquí te brindo más información.

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¿Qué dice la psicología de quienes duermen poco para trabajar más?

La psicología señala que sacrificar el sueño para trabajar más responde a una productividad tóxica y a la falsa ilusión de ganar tiempo, cuando en realidad se destruye el rendimiento mental.

“Cada vez tenemos más evidencia científica de que dormir menos no significa rendir más”, explica Javier Albares, médico experto en sueño, quien busca desmentir la cultura del sobreesfuerzo y que descansar menos “es sinónimo de ambición o productividad”.

El estrés se presenta como uno de los principales factores que impactan negativamente el sueño. (Foto: RDNE Stock project / Pexels) / Ana Karotkaya Photography

El médico, quien aplica el método “Sueño de Alto Rendimiento”, también enfatiza que la privación del descanso actúa como un lastre directo para las capacidades mentales y operativas del individuo. “De hecho, sucede justo lo contrario. La falta de sueño disminuye la productividad, aumenta los errores, reduce la creatividad y empeora la toma de decisiones”.

Además, estudios recientes sugieren que esta práctica, conocida como procrastinación a la hora de dormir, puede agravar la situación de quienes sienten que necesitan más tiempo para llegar a sus objetivos.

La procrastinación a la hora de dormir es un fenómeno cada vez más común, especialmente en personas sujetas a altos niveles de estrés. (Foto: Artem Podrez / Pexels)

¿Por qué algunas personas prefieren dormir poco para trabajar más?

Los expertos han identificado algunos motivos psicológicos detrás de este sacrificio:

Autoestima condicionada: la persona cree que su valor personal depende solo de cuánto produce y de sus logros laborales.

la persona cree que su valor personal depende solo de cuánto produce y de sus logros laborales. Ansiedad por productividad: existe un miedo constante a quedarse atrás, lo que alimenta la necesidad compulsiva de estar siempre disponible u ocupado.

existe un miedo constante a quedarse atrás, lo que alimenta la necesidad compulsiva de estar siempre disponible u ocupado. Procrastinación del sueño: muchas personas retrasan la hora de dormir porque sienten que es la única forma de recuperar el control o tener tiempo libre para sí mismas tras un día estresante.

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