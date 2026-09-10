Cuando te rodeas de gente que te inspira, sus logros te motivan, sus conversaciones te dan nuevas ideas y su apoyo te da la confianza. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Cuando te rodeas de gente que te inspira, sus logros te motivan, sus conversaciones te dan nuevas ideas y su apoyo te da la confianza. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
Sandra Morales Gonzales

Bien decía Séneca, un filósofo cordobés, “recógete en tu interior cuanto te sea posible; trata con los que han de hacerte mejor; acoge a aquellos que tú puedes mejorar”. Y es que en el día a día nos topamos con compañeros de trabajo, conocidos o individuos que vemos por primera vez y que no nos dan una buena impresión o dejan una sensación que nos puede arruinar por completo la jornada, ponernos de mal humor y drenar nuestra energía. Es ahí donde toca aprender a rodearse de gente positiva, pero no es sencillo. Si bien no siempre podemos elegir con quién trabajar o convivir, sí podemos decidir a quién damos acceso privilegiado a nuestra atención, tiempo y admiración. La psicología analizó qué hay detrás de los hombres y mujeres que eligen bien a sus compañías y los expertos coinciden en que tienen inteligencia emocional y límites claros. Aquí te brindo más detalles.

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¿Qué dice la psicología de quienes eligen bien a las personas que los rodean?

La psicología demuestra que las personas que eligen bien a sus compañías tienen una alta inteligencia emocional, un autoconocimiento profundo y límites personales muy claros. Saber rodearse de gente positiva no es cuestión de suerte, es el resultado de procesos mentales sanos que protegen el bienestar emocional.

Las personas de las que nos rodeamos también nos definen (Foto: Liza Summer / Pexels)
Las personas de las que nos rodeamos también nos definen (Foto: Liza Summer / Pexels)

¿Qué caracteriza a quienes eligen bien a las personas que los rodean?

Los expertos destacan ciertos rasgos psicológicos clave detrás de esto:

  • Autoconocimiento avanzado: saben quiénes son, qué valores tienen y qué necesitan. No buscan aprobación; buscan compatibilidad.
  • Inteligencia emocional: identifican rápido las emociones y las intenciones de los demás. Detectan señales de alerta o conductas manipuladoras sin ignorarlas.
  • Límites firmes: saben decir “no” sin culpa. No permiten faltas de respeto y se alejan de los vínculos que restan energía.
  • Apego seguro: no temen a la soledad. Como se sienten bien consigo mismos, no necesitan aceptar compañía dañina solo por miedo a estar solos.
Estar cerca de quienes nos escuchan, nos orientan y nos impulsan a crecer fortalece nuestra autoestima. (Foto: Kampus Production / Pexels)
Estar cerca de quienes nos escuchan, nos orientan y nos impulsan a crecer fortalece nuestra autoestima. (Foto: Kampus Production / Pexels)

El saber elegir con quienes compartes tus sentimientos, pensamientos, logros y derrotas trae diversos beneficios como un menor estrés diario ya que alejas el conflicto innecesario y tu sistema nervioso se mantiene en calma. Además, esas personas son inspiración, apoyo y también buscan relaciones equilibradas.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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