Durante una discusión es sumamente difícil mantenerse sereno debido a que la tensa situación despierta la emoción de la ira. Dicha sensación puede ocasionar que ambas partes expresen palabras hirientes; sin embargo, hay personas que se mantienen calladas, es decir, no brindan una opinión alguna al respecto. ¿Realmente este comportamiento es positivo? Para conocer los detalles, te revelaré lo que dicen los expertos en psicología.

Posiblemente imagines que es admirable que un hombre o una mujer se mantenga en silencio cuando surge algún desacuerdo, ya que demuestra serenidad. Si bien es una perspectiva acertada, los especialistas en salud mental afirman que también existe respuestas negativas.

El silencio es una técnica muy recomendada durante los momentos tensos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que se mantienen calladas durante una discusión

En una conversación para el diario Cuerpo Mente , la psicóloga Olga Albaladejo brindó su postura respecto a este forma de actuar ante una discusión. En el plano positivo, la profesional considera que se trata de una estrategia de regulación aplicada por estas personas.

Con lo señalado, se puede interpretar que el hombre o la mujer presenta una adecuada inteligencia emocional, ya que priorizan el silencio para luego usar las palabras reflexivas o constructivas y así evitar cualquier tipo de altercado.

“El silencio regulador busca recuperar calma para poder hablar mejor después. La persona no desaparece emocionalmente, no deja al otro en incertidumbre. Suele comunicar algo como: ‘Necesito unos minutos para calmarme y seguimos hablando’. Eso da seguridad”, cuenta la profesional citada.

Albaladejo considera que esta técnica suele ser muy importante si se pretende construir relaciones sanas. No suele ser sencillo, pero guardar silencio mientras ocurre una situación tensa puede ser la mejor decisión para que arreglar cualquier desacuerdo a la brevedad.

El silencio en las discusiones puede revelar tanto respuestas positivas como negativas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Pese a esto, no todo es positivo. La psicóloga citada considera que no siempre es bueno mantenerse callado cuando existen desacuerdos, ya que se genera desgaste emocional, resentimiento y, en el peor de los casos, aplicar distancia definitiva.

Otros sitios especializado en psicología consideran que guardar silencio puede evidenciar una baja autoestima, falta de asertividad, dificultad para establecer límites, miedo al rechazo o un claro temor a expresar un reclamo, el cual surge desde una temprana edad.

En conclusión, lo adecuado es mantener el silencio en situaciones tensas para evitar que dicha molestia escale a niveles mayores; sin embargo, es necesario establecer límites posterior a ello. Es necesario que brindes tu punto de vista si un accionar o una decisión te genera incomodidad; así se crea una mejor confianza.

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