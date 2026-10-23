¿Siempre pides lo mismo cuando sales a comer? Tener esta preferencia por lo familiar no se trata únicamente por el sabor delicioso que presentan estos platos, pues existen otras respuestas que están vinculadas al plano psicológico y suelen relevar cosas interesantes. En caso te interese conocer más detalles al respecto, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

Si bien existe el habitual consejo de probar algo distinto, hay personas que se sienten muy cómodas disfrutando lo mismo de siempre. Esta preferencia puede evidenciar un estrecho apego a la zona de confort, pero la psicología tiene una perspectiva distinta.

Hay personas que, cada vez que visitan un restaurante, tienen definido qué plato solicitarán para comer. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que eligen

Es importante resaltar que la familiaridad puede ser muy poderosa y eso lo ha demostrado el psicólogo Robert Zajonc en los distintos experimentos que ha realizado. Con los resultados obtenidos, denominó este fenómeno como “efecto de mera exposición”.

Las personas habían mostrado más afecto por ciertos estímulos después de visualizarlos o realizarlos repetidamente. Esto suele ocurrir cuando aprecias un cuadro, escuchas una canción varias veces o mantienes comunicación con alguien de manera constante.

Pasando a los rasgos que presentan los seres humanos cuando acostumbran a elegir platos conocidos, esta preferencia demuestra que pretenden realizar menos esfuerzo mental, así lo explica Michael Varnum, jefe del área de psicología social en el Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Arizona .

Elegir platos conocidos es una clara señal que se intenta reducir la incertidumbre. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Entonces, quieren evitar analizar demás y conservar su energía mental. No pretenden estresarse por si un plato nuevo será delicioso o habrá ciertos alimentos que le generen alguna indigestión. De esa manera, reducen la incertidumbre.

“Los estímulos familiares son más ‘perceptualmente fluidos’, es decir, más fáciles de procesar, que los nuevos. Esta fluidez tiende a ponernos de buen humor, lo que podría explicar por qué nos gustan las cosas familiares”, añade el profesional citado.

Con lo señalado, no tiene por qué ser mal visto preferir lo conocido; toda persona tiene la posibilidad de realizar lo que le genere tranquilidad o felicidad, especialmente si está relacionado a la alimentación.

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