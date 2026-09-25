La vida está de situaciones que debemos afrontar, por más difíciles que se presenten. En ese sentido, hay personas que tienen la costumbre de imaginar conversaciones aunque al final no se concreten como se planificó en un principio. ¿Te sientes identificado con este comportamiento? Entonces, tienes que prestar atención a lo que revelan los psicólogos tras analizar este patrón muy curioso.

Para los psicólogos, esta práctica se le conoce como ensayo mental, la cual consiste en imaginar o repasar en mente distintos acontecimientos que aún no han ocurrido en la vida real.

Se trata de un mecanismo de anticipación que permite a la persona a reducir la incertidumbre que está sintiendo por una conversación difícil que necesita afrontar, ya sea familiar, laboral, amical o amorosa.

Una gran cantidad de personas presentan este patrón cada vez que necesitan afrontar una situación complicada. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Por qué hay personas que ensayan conversaciones en la mente antes de que ocurran, según la psicología

Los psicólogos de Reach Link explicaron por qué existen hombres o mujeres que imaginan diálogos una y otra vez antes de afrontar una conversación considerada como “difícil”, evidenciando que la práctica estaría más vinculada a rasgos negativos que positivos.

Como primer punto, estas personas son intolerantes a la incertidumbre; en caso no tengan suficientes datos de lo que puede ocurrir, comienzan a sentir incomodidad y es así que anticipan posibles escenarios, ya sea imaginando respuestas y resultados.

También puede considerarse como un sesgo de negatividad, pues el cerebro suele prestar más atención a los peligros o problemas que a las posibilidades neutras o positivas.

Los psicólogos consideran que un rasgo de este comportamiento es la intolerancia a la incertidumbre. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Lo últimos señalado tiene consecuencias negativas, ya que, si la persona se imagina los peores escenarios de una determinada situación, puede orientarse por opciones pocos mediatas y los resultados serán totalmente desfavorables.

El portal especializado en salud mental añade que este comportamiento puede relacionarse a una forma de protección y perfeccionismo. En el primer rasgo, se imagina conversaciones con el propósito de sentirse preparado y seguro al hablar, ya que no quiere revivir experiencias negativas, mientras que lo segundo pretende que la situación resulte impecable.

Lo alarmante de esta práctica es cuando se convierte en una rumiación; es decir, repasar conversaciones por mucho tiempo, de manera repetitiva y sin llegar a una conclusión. Según los expertos en esta materia, solo incrementa el riesgo de depresión y ansiedad.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram .