¿Tienes la costumbre de imaginar conversaciones en tu cabeza antes de tenerlas? De ser cierto, tendrás dudas de lo que realmente significa. En un primer momento, interpretarás que se trata de una acción que revela rasgos negativos de tu personalidad, pero la psicología tiene una perspectiva interesante que necesitas prestar atención. ¿Qué dice exactamente?

Las personas acostumbradas a este patrón puede confirmar que estas conversaciones imaginarias suelen durar por varios minutos. Construyen una escena que puede terminar de manera positiva o en un resultado catastrófico.

Lo interesante es que lo que imaginan no ocurre cuando se da la conversación. Entonces, prácticamente ese ensayo fue en vano, pero tiene un interesante significado.

Miles de personas tienen este hábito, pero les cuesta aceptarlo por temor a las burlas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que ensayan conversaciones en su mente

Algunos especialistas en salud mental consideran que la práctica de imaginar conversaciones antes que ocurran puede ser tanto positiva como negativa, pero dependerá netamente del contexto.

Por suponer, si se tratase de conversaciones con mucha carga emocional, situaciones laborales o momentos con un resultado importante, puede ser beneficiosa, pues ayuda a tener preparadas posibles respuestas y así se reduce la ansiedad.

Ahora, en caso el diálogo mental se repite constantemente y tiene una orientación negativa, se está evidenciando un sesgo de negatividad que tiene influencia en el estado de ánimo. Es más, en casos más severos puede derivar al catastrofismo.

Para la psicología, ensayar conversaciones en la mente tiene respuestas positivas y negativas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Otros psicólogos afirman que este hábito mental también revela que la persona intenta tener bajo control una situación que todavía no ha ocurrido. Si bien intenta reducir la incertidumbre, ésta puede crecer conforme llegue el momento de la conversación real.

Existe un contraste al respecto. En caso consideres que las conversaciones que ensayas tienen una connotación negativa, es aconsejable que acudas a un profesional de salud mental para que te oriente mejor e inicie una terapia, en caso sea necesaria.

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