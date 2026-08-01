Mientras que algunos solo redactan con letras en mayúsculas porque son perfeccionistas y tienen necesidad de hacerse notar y otros prefieren mezclar letras mayúsculas y minúsculas como señal de diferenciación, también están los que parece que hubieran tomado cursos de caligrafía y cada palabra que plasman en un papel resulta artística y correctamente formada. Teniendo en cuenta que la forma en la que escribimos revela datos importantes sobre nuestro carácter y el estado emocional, la psicología se encargó de analizar qué significa que algunas personas lo hagan con mala letra, algo que resulta complicado de entender. Los expertos coinciden en que suele ser un reflejo de agilidad mental, pensamiento acelerado y que no lo hacen por desinterés. Aquí te brindo más información.

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¿Qué significa que una persona escriba con mala letra?

Según la grafología, una caligrafía difícil de leer puede estar asociada con pensamiento rápido, creatividad o incluso ansiedad. En estos casos, el cerebro procesa la información más rápido de lo que la mano puede escribir, lo que provoca trazos desordenados y apresurados.

Los expertos en psicología detallan que esta forma de escribir revela diversos rasgos de la persona como: impaciencia o rapidez mental, que hace que la escritura no siga un ritmo pausado; alta creatividad, con una forma de pensar menos estructurada; estrés o ansiedad, reflejados en trazos desordenados o presión irregular; desinterés por las normas, lo que lleva a una escritura descuidada.

Aunque resulta difícil de entender, la mala letra no siempre es negativa y muchas veces pasa por una falta de práctica. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Por qué algunas personas tienen letra fea o difícil de entender?

Para muchos resulta un real problema el entender lo que el médico les recetó, mientras que otros deben leer más de una vez las indicaciones dejadas por su jefe porque resulta muy confuso. Y es que cada uno tiene una forma peculiar de hacerlo: letra grande o pequeña, curva o recta, desordenada o pulcra, mayúsculas o minúsculas. En quienes escriben con mala letra no se destaca una falta de interés, sino que esto está vinculado a la velocidad del pensamiento.

Las personas con una mente rápida suelen tener dificultades para que toda su escritura mantenga una estructura clara y ordenada ya que la mano no consigue seguir el ritmo de las ideas, lo que termina en trazos irregulares, desordenados o incompletos.

Para la psicología, esto se destaca más en personas creativas, con gran capacidad de abstracción o pensamiento divergente.

Aunque resulta difícil de entender, la mala letra no siempre es negativa y muchas veces pasa por una falta de práctica. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Cómo afecta el estado de ánimo a la escritura?

Existen otros rasgos psicológicos de la escritura que pueden influir en una caligrafía poco legible. El contexto emocional y cómo te sientes juega un papel crucial en la forma en que se mueve el bolígrafo sobre el papel. Por ejemplo, el estrés y la impulsividad pueden hacer que se escriba de forma errática.

Y es que una letra desordenada y con trazos irregulares puede indicar nerviosismo o ansiedad y también puede ser indicativo de que se está trabajando bajo presión.

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