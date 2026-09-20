Esperar en una fila o para recibir un pedido suele ser muy aburrido para una gran cantidad de personas, ya que se considera que se “pierde mucho tiempo”. Si bien la mayoría sienten impaciencia, existen casos específicos que realizan una acción para apaciguar esa incomodidad, tal como escuchar música. ¿Te identificas con esta situación? Entonces, te interesará conocer lo que revelan los psicólogos sobre este hábito.

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Sin lugar a duda, la música suele ser esa herramienta capaz de cambiar nuestro estado de ánimo en cuestión de segundos. Sucede que es capaz de despertar emociones debido a que mezcla varios elementos, tales como el ritmo, el tono, entre otras cosas.

Entonces, funciona como una opción ideal cuando debes esperar por muchos minutos en una sala de espera o en una fila. Pese a ello, la psicología considera que este hábito tiene un significado interesante que es necesario prestar atención.

La música suele cambiar el estado de ánimo de las personas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que escuchan música mientras esperan

Se han realizado distintos estudios sobre este hábito, los cuales brindaron conclusiones interesantes. Como primer punto, se trataría de una técnica que aplica la persona para regular emociones negativas, tales como aburrimiento, nervios o, en el peor de los casos, irritación.

Seguramente experimentaste esta situación; cuando escuchas tu música preferida al encontrarte en una sala de espera, disfrutas más de ese momento y posiblemente cambia esa sensación negativa en positiva.

Otro rasgo sumamente valioso de estas personas es que presentan una buena tolerancia a la frustración. De acuerdo al portal Gaceta UNAM , se entiende como la capacidad que presenta el individuo para resistir la frustración de las tareas difíciles.

Estas personas presentan una buena tolerancia a la frustración, según lo indicado por psicólogos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / belen savio photography

No pierden la paciencia rápidamente ante una situación que les genera incomodidad, al contrario, buscan acciones para afrontar esa molestia. Entonces, escuchar música mientras esperan se interpreta como una excelente forma de aceptar la frustración.

Los especialistas en psicología añaden también que este hábito demuestra una búsqueda de estimulación. Hay personas que les cuesta esperar por varios minutos u horas sin realizar nada, entonces, recurren a la música para sentirse concentrados o comenzar a cantar en voz baja.

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