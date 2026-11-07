Una acción que no suele ser del agrado de muchos es limpiar la casa; cada espacio puede ser un desafío, ya que necesitas mover objetos para retirar los restos o el polvo acumulado. Para combatir ello, gran parte de los seres humanos escuchan música. Puede tratarse de obtener energía ante una actividad aburrida, pero los expertos en psicología tienen una perspectiva completamente diferente.

La música suele ser una vía de escape para muchas personas, capaz de hacer vibrar distintas emociones en cuestión de segundos. No solo es escuchada al momento de limpiar; también suele conectar al realizar otras acciones.

Pero, ¿por qué una persona le agrada poner su música favorita cuando está en proceso de limpieza? Hay distintas respuestas que la psicología brinda al respecto.

La música suele generar distintas emociones en cuestión de segundos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que escuchan música mientras limpian

Los profesionales de psicología aseguran que las personas que prefieren escuchar música mientras limpian pretenden que dicha actividad sea más disfrutable. De esa manera, se acostumbran a que en situaciones negativas se puede implementar algo positivo.

Un estudio realizado por la Universidad Sangmyung llegó a una conclusión interesante sobre las personas que acostumbran a escuchar música en sus actividades: presentan una mayor inteligencia emocional.

¿Qué significa ello? Consiste en la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las propias emociones de manera positiva, así como empatizar con los sentimientos de los demás. Entonces, saben cómo actuar cuando no se encuentran del todo bien.

Los psicólogos afirman que escuchar música al limpiar facilita que dicha actividad sea menos pesado y aburrida. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

El sitio especializado Rincón de la Psicología añade que existen dos rasgos de los hombres y las mujeres acostumbradas a este patrón, las cuales son las siguientes:

Capacidad de automotivación: no esperan a que la motivación aparezca repentinamente, sino que la construyendo.

no esperan a que la motivación aparezca repentinamente, sino que la construyendo. Necesidad de estimulación: están acostumbrados a sentir un estímulo distinto al realizar una actividad aburrida.

Con lo indicado, la música suele ser beneficiosa para realizar una actividad que parece pesada o aburrida. No solo genera que el momento sea más divertido, sino que mejora tu estado de ánimo en cuestión de segundos.

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