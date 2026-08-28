Mientras por un lado están aquellos que confían en que la vida los sorprenderá con ese sueño que tanto anhelan, en el otro extremo se sitúan los que se caracterizan por ser pesimistas y practicar lo que se conoce como pesimismo defensivo y catastrofización. La psicología analizó por qué hay algunas personas que esperan siempre lo peor y qué significa esto para su día a día y relación con otros. Los expertos coinciden en que activan un mecanismo de defensa y tienen necesidad de control. Aquí te brindo más detalles.

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¿Qué dice la psicología de las personas que siempre esperan lo peor?

En psicología, esperar siempre lo peor es un mecanismo de defensa conocido como pesimismo defensivo o anticipación negativa, profundamente ligado a cómo funciona nuestro cerebro.

Hay quienes se colocan en el peor escenario con el fin de reducir las expectativas positivas y, a partir de ahí, todo lo bueno que pase será bienvenido. Es decir, suelen anticiparse, ponerse en los pronósticos más desalentadores para así prepararse por si llega haciendo que toda su energía se vuelva pesimista.

De esta manera, el pesimismo defensivo, bautizado así por las psicólogas Julie Norem y Nancy Cantor, no se vuelve un patrón de pensamiento aleatorio ni una mala actitud. En su libro ‘El poder positivo del pensamiento negativo’ sostienen que “cuando te preparas para lo peor es fácil llevarte sorpresas agradables, y si lo peor sucede, ya estás preparado para ello; de esta manera se controla mejor la ansiedad porque las expectativas son bajas”. Según destacan desde ReachLink, se vuelve una maniobra mental deliberada, a menudo realizada sin plena conciencia, que ayuda a ciertas personas a gestionar la ansiedad en situaciones de gran presión.

Mantener el cuerpo en modo de alerta genera ansiedad y fatiga mental innecesaria. (Foto: stockking / Magnific)

¿Qué hay detrás de las personas que siempre esperan lo peor?

Los expertos coinciden en que destacan estas características:

Sesgo de negatividad: por supervivencia, el cerebro humano prioriza detectar amenazas antes que eventos positivos para mantenernos a salvo del peligro.

por supervivencia, el cerebro humano prioriza detectar amenazas antes que eventos positivos para mantenernos a salvo del peligro. Control y protección: imaginar el peor escenario posible es una estrategia inconsciente para amortiguar el golpe emocional si algo sale mal.

imaginar el peor escenario posible es una estrategia inconsciente para amortiguar el golpe emocional si algo sale mal. Catastrofismo: es la tendencia automática de la mente a exagerar los problemas y asumir el peor desenlace sin pruebas reales que lo justifiquen.

es la tendencia automática de la mente a exagerar los problemas y asumir el peor desenlace sin pruebas reales que lo justifiquen. Necesidad de control: muchas veces se usa la preocupación constante como un intento erróneo de tener bajo control un futuro incierto.

Para las personas que recurren al pesimismo defensivo, esperar el fracaso no es negatividad, sino una estrategia cognitiva. (Foto: Pexels) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

¿Cómo afecta a las personas el esperar siempre lo peor?

Ponerse en escenarios catastróficos lo único que hace es aumentar el estrés ya que se tiene al cuerpo en modo de alerta, algo que genera ansiedad y fatiga mental innecesaria. Eso no es todo, pues también se da un bloque emocional que termina dificultando el disfrute de los logros y daña las relaciones interpersonales.

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