¿Alguna vez quisiste brindar una opinión sobre una situación en específica, pero preferiste mantenerte en silencio? Esta simple acción tiene distintas respuestas en el plano de la psicología que te interesarán en conocer, pues es posible que revelen muchos detalles de tu verdadera personalidad. Para saber más al respecto, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

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Esto ocurre habitualmente en situaciones que generan incomodidad, ya sea por un mal accionar o no estar de acuerdo con un punto de vista ajeno. Aunque se tiene la intención de manifestarse, se termina decidiendo por el silencio.

En caso te identifiques con este comportamiento, considerarás que eres alguien cobarde o tímido por no expresar lo que estás sintiendo, pero necesariamente no signifique ello; tampoco se puede decir que existen únicamente respuestas positivas.

Guardarse lo que se está sintiendo tiene distintos significados en la psicología. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que evitan decir lo que piensan

Hay posturas interesantes planteadas por los psicólogos. Por suponer, los profesionales de Selene Psicología consideran que las personas que prefieren callarse antes de brindar una opinión pasaron por malas experiencias, pues ocasionaron conflictos o recibieron rechazo.

Este resultado obtenido por expresar lo que sentían afectó su confianza y autoestima, pues consideraron que sus puntos de vista no llegan a un buen puerto; al contrario, siempre estará relacionado a algo negativo.

De esta manera surge el miedo al rechazo, así lo plantea el psicólogo Nahum Montagud Rubio. La persona puede sentir temor cuando quiere opinar sobre algo, pues considera que los demás no se sentirán a gusto con lo que plantean y se alejarán.

Las personas que evitan opinar ante una situación pudieron haber crecido con este patrón desde la infancia. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / samy telhaoui

Los especialistas del portal citado añaden que estos individuos tienen la costumbre de priorizar las necesidades de los demás que las propias, a pesar de que no estén de acuerdo con lo que plantean. Desafortunadamente, esto tiene un impacto en su estado emocional, ya que seguirán ideas o realizarán acciones que no le generan felicidad.

También pueden creer que el silencio es sinónimo de madurez o fortaleza; esta idea se origina principalmente en la etapa de la infancia, especialmente por parte de los padres o un adulto. De esa manera, adoptan esta costumbre y prefieren mantenerse en silencio en situaciones que requieren de voz propia.

Pese a lo expuesto, los psicólogos afirman que expresar incomodidad ante una situación negativa es necesaria, siempre y cuando se fomente el respeto entre ambas partes. No es recomendable reprimir las emociones; al contrario, debes liberarlas para sentir alivio contigo mismo.

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