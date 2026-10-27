Cada vez es más común ver a personas que rechazan el contacto físico con desconocidos y prefieren estrechar la mano antes que alguien les de un abrazo o un ósculo en la mejilla. A primera impresión puede verse extraño, ya que estos gestos pueden transmitir cariño, consuelo o alegría sin necesidad de decir una palabra, pero lo cierto es que cada individuo es libre de descartar aquello con lo que no se siente cómodo y la psicología analizó qué hay detrás de quienes prefieren no recibir besos. Los expertos destacan que no lo hacen necesariamente por falta de afecto o desinterés, sino a diversos factores emocionales y sensoriales. Aquí te brindo más información.

Hay personas que necesitan mantener una barrera clara entre su mundo privado y el entorno social para sentirse seguros y en control. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Algunas personas no se sienten cómodas con el contacto físico

El cerebro procesa los estímulos táctiles (como la humedad, la presión, el calor y la proximidad) de forma distinta en cada persona. Lo que para algunos es agradable, para otros puede resultar intenso, abrumador o invasivo. Entonces, quienes no se sienten cómodos con los besos tienen mayor sensibilidad física y sensorial.

Además, ponen límites personales y respetan su espacio privado. Evitar los besos, especialmente con personas ajenas o en público, suele ser una forma de proteger la privacidad, mantener el control del propio cuerpo y marcar una barrera clara entre el entorno social y el mundo íntimo.

Hay personas que prefieren demostrar su cariño en privado o mediante acciones cotidianas y no en público. (Foto: Khabbab Abdelmaqsoud / Pexels)

Prefieren demostrar el afecto de distintas maneras

Los expertos son enfáticos en decir que no es por desinterés o falta de afecto, sino que quienes no disfrutan del contacto físico, a menudo demuestran amor y conexión a través de otras vías, como las palabras de afirmación (elogios y frases de cariño), el tiempo de calidad o los actos de servicio (ayudar y resolver problemas cotidianos).

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