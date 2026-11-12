Así como hay personas que no tienen hábitos de orden y limpieza del hogar y pueden permanecer sin problemas en ambientes con polvo acumulado o ropa desordenada, del otro lado están aquellos que no encuentran paz si quedaron platos sucios en la cocina o si no acomodaron la sala luego de jugar con sus hijos. Y es que muchos han desarrollado una necesidad de tener la casa muy ordenada y no se perdonan estar un día sin pasar la escoba o poner todo en su lugar. Si bien para muchos puede ser señal de perfección, la psicología tiene otra mirada y los expertos coinciden en que buscan reducir la ansiedad y tener menor sobrecarga cognitiva. En esta nota te brindo más información para que puedas entender mejor a quienes viven contigo o hacer un autoanálisis y conocer mejor lo que te pasa.

Se busca reducir la ansiedad y tener menor sobrecarga cognitiva

Para muchas personas, el orden externo funciona como un reflejo del control. Como gran parte de la vida es imprevisible y difícil de controlar, el hogar se convierte en el único espacio donde sienten que pueden poner orden, lo que calma al sistema nervioso.

Además, desde la neurociencia se señala que el cerebro interpreta el desorden visual como tareas pendientes o “ruido” que compite por la atención. Un entorno despejado permite que la corteza visual descanse, favoreciendo la claridad mental y la concentración.

La casa se convierte en un reflejo de cómo nos sentimos y por eso muchas personas necesitan tenerla siempre ordenada. (Foto: MART PRODUCTION / Pexels)

La psicóloga Sara Navarrete explicó en la revista ¡Hola! que el orden funciona como una forma de intentar calmar lo que nos pasa por dentro. Y es que el caos del día a día, los problemas en el trabajo, las deudas, el cansancio, etc, hacen que busquemos pequeñas formas de recuperar cierta sensación de control y eso se encuentra limpiando u ordenando, algo que puede generar una calma inmediata, aunque sea temporal.

“El orden externo muchas veces funciona como una forma de regular el mundo interno. Hay personas para las que ordenar no es una cuestión de estética o práctica, sino emocional. Cuando una persona siente incertidumbre, estrés, caos mental o ansiedad, poner orden en la casa da una sensación inmediata de calma y control”, indicó.

Cuando hay demasiados estímulos desorganizados alrededor, el cerebro necesita procesar más información constantemente, algo que puede incrementar el cansancio mental, la ansiedad y el estrés. (Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels)

Un rasgo de personalidad llamado conciencia o responsabilidad

Los expertos lo definen como un rasgo en el que las personas son naturalmente más organizadas, planificadas y les cuesta dejar cabos sueltos. Para ellas, un objeto fuera de sitio genera una pequeña “alarma” mental hasta que se corrige; sin embargo, se convierte en un problema cuando la rigidez es tal que impide relajarse, genera malestar extremo si algo se mueve, o provoca conflictos con las personas que conviven.

“Muchas personas sienten que si el entorno está ordenado, ellas también están. Es algo simbólico, como una proyección que hacemos hacia el exterior de nuestro mundo interior”, afirmó la especialista que recalca que “vivimos en una sociedad hiperestimulada, con mucha información, presión y ruido. Para algunas personas, el orden se convierte casi en un refugio emocional. Es una manera de crear sensación de estabilidad en medio de una vida que muchas veces se siente acelerada o impredecible”.

Y es que el orden proporciona al cerebro previsibilidad y sensación de control. Cuando nos sentimos abrumados por el estrés o la ansiedad, organizar nuestro entorno reduce la sobrecarga cognitiva y disminuye la producción de cortisol, calmando directamente el sistema nervioso.

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