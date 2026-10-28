En el día a día en el trabajo, universidad o grupo de amigos, de seguro que tienes contacto con alguien que muchas veces prefiere quedarse callado aunque tenga la respuesta correcta a una interrogante, pero también con gente que expresa sus emociones y opiniones sin miedo al rechazo. Estas personas no solo han descubierto la importancia de la asertividad, sino que tienen una gestión de la vulnerabilidad. Así lo afirman los expertos en psicología que han analizado qué hay detrás de esta característica y también destacan que han trabajado sus heridas emocionales, ya que el haber transitado el proceso terapéutico o de autoconocimiento les permite no reaccionar desde el pánico infantil al abandono o la exclusión. Aquí te brindo más detalles.

Esto responde a la asertividad desarrollada

La psicología define a quienes expresan sus emociones y opiniones sin miedo al rechazo principalmente a través del concepto de asertividad y de ciertos rasgos de salud mental y apego.

Estas personas tienen la capacidad de comunicar lo que piensan, sienten o necesitan de forma clara, honesta y respetuosa, sin caer en la sumisión (callarse por miedo) ni en la agresividad (atacar al otro). Además, suelen contar con un modelo mental de apego seguro, lo que significa que su sentido de valía personal no depende de la aprobación constante de los demás. Saben que el desacuerdo o el rechazo ajeno no destruye su valor ni su identidad.

La superación del miedo al rechazo es clave para poder expresar emociones y opiniones libremente. (Foto: Satumbo 9 / Pexels)

Destaca la autoestima sólida y la baja reactividad a la ansiedad social

Su seguridad viene de dentro; entienden que el rechazo de otra persona es un reflejo de los límites, gustos o situación del otro, y no una sentencia definitiva sobre quiénes son ellos. Además, a diferencia de quienes sufren de fobia o ansiedad social —que anticipan catástrofes y juicios negativos permanentes—, estas personas toleran el malestar temporal de la incomodidad o el conflicto sin que eso les paralice.

Entienden que la incomodidad o el desacuerdo de otros son parte natural de las relaciones y no una amenaza a su identidad. (Foto: George Milton / Pexels)

Cómo son quienes han trabajado sus heridas emocionales

Dejan de culparse cuando las cosas salen mal, aprenden de sus errores sin castigarse por ellos, reconocen y respetan sus propios límites, reconocen sus logros sin restarles importancia, aceptan quiénes son con virtudes y aspectos por mejorar y entienden que su valor no depende de otra persona.

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