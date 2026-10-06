Evitar el saludo no siempre refleja desinterés, sino baja autoestima o ansiedad social. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Evitar el saludo no siempre refleja desinterés, sino baja autoestima o ansiedad social. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
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Esta escena la puedes haber vivido en más de una ocasión siendo tú el protagonista o quedándote sin entender por qué pasó: una persona camina por la acera y se aproxima a ella un familiar o amigo del trabajo y, en lugar de detenerse a saludar, agarra su teléfono y hace como si estuviera hablando o decide cruzar la pista. es algo que más de uno experimentó alguna vez en su vida y la psicología tiene la respuesta a qué se oculta. Los expertos coinciden en que quienes evitan interactuar no son maleducados o tienen desinterés en el otro, sino que tienen temor a cometer un error social, además de reflejar baja autoestima o ansiedad social. Aquí te brindo más detalles sobre el significado de esta dinámica o comportamiento vinculado a la timidez.

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Los especialistas en salud mental han analizado esta dinámica y concluyen que la evasión no siempre equivale a falta de interés. (Foto: prostooleh / Pexels)
Los especialistas en salud mental han analizado esta dinámica y concluyen que la evasión no siempre equivale a falta de interés. (Foto: prostooleh / Pexels)

No es desinterés o mala educación, sino fatiga mental

Fingir que no se ve a un conocido en la calle responde a diversos factores emocionales y cognitivos según la psicología y entre los que más destacan están la sobrecarga y fatiga mental, que se entiende a la falta de energía emocional en ese momento específico para sostener una conversación o un compromiso social.

El psicólogo Marcelo Ceberio señala, según desde HuffPost, que quien tiene una imagen pobre de sí mismo tiende a creer que molesta, que su presencia no es deseada, y por eso esquiva hasta un gesto tan pequeño como levantar la mano. Por su parte, el psiquiatra Christophe André, agrega que quien la sufre evita saludos y conversaciones para protegerse del miedo al juicio ajeno, no por desinterés ni por rechazo hacia ti.

Este patrón suele atribuirse a personas tímidas y con baja autoestima. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Este patrón suele atribuirse a personas tímidas y con baja autoestima. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Ansiedad social y el miedo a la vergüenza

A esto se suma la ansiedad social que es el temor intenso a ser juzgado, a no saber de qué hablar o a cometer un error durante la interacción y la baja autoestima que hace aparecer esa sensación de que la propia presencia es molesta o poco interesante para los demás.

Y es aquí donde quienes fingen no ver a un conocido en la calle también experimentan el miedo al rechazo o la vergüenza que activa la necesidad de protegerse de una situación incómoda o de quedar en ridículo.

Eso sí, no todo tiene una razón desde el lado emocional, ya que también pude deberse al despiste o ceguera por falta de atención que desencadena un enfoque mental absorto en pensamientos propios que impide registrar visualmente el entorno.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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