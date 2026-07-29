Mientras algunos aumentan el tono de voz lo más que puedan porque necesitan sentirse escuchados, muchos prefieren callar en una discusión porque están aplicando una estrategia de regulación. Y es que no todos reaccionan o se expresan de la misma manera y eso lo saben muy bien los expertos. Teniendo en cuenta que en más de una ocasión nos ha tocado experimentar situaciones donde alguien se pronuncia tan alto que parece enfadado o enojado, la psicología se encargó de analizar por qué algunas personas gritan al hablar. La conclusión es que no se trata de agresividad, sino que sienten emociones con intensidad. Aquí te brindo más detalles para que entiendas mejor a tu entorno o hacer un autoanálisis de tu forma de ser.

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¿Qué significa que una persona grite al hablar para la psicología?

“No hace falta que grites”, es una frase que seguro te dijeron en diversas ocasiones o escuchaste en personas cercanas, pero que puede causar sorpresa cuando la persona en realidad no está gritando sino que siempre habla así. Y es que algunos hablan así no por llamar la atención, sino porque es su manera automática de expresarse y sin ser una señal de agresividad.

Los expertos también detallan que quienes hablan muy alto no siempre buscan protagonismo sino que esa voz potente está relacionada con estilos de personalidad más expansivos, impulsivos o emocionalmente expresivos. Y es que hay personas que sienten las emociones con intensidad y las expresan de la misma manera, por eso seguro escuchaste a alguien aumentar el volumen cuando cuenta una anécdota divertida o si está contenta, pues se le nota mucho más al hablar.

Hay personas que cuando están contentas o enfadadas se les nota más al hablar y aumentan el volumen de su voz porque sienten emociones con intensidad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Por qué hay personas que gritan al hablar?

La psicóloga Violeta Acedo explicó en la revista “Hola!” que muchas personas crecieron en hogares donde todos hablaban alto, se interrumpían constantemente o convivían en entornos especialmente ruidosos. En esos contextos, elevar la voz no era una excepción, sino la forma habitual de participar en una conversación.

Es por eso que se habla de un comportamiento aprendido, ya que se incorpora como una manera concreta de utilizar la voz y muchos no sienten que están hablando alto ya que para ellos ese volumen es normal y el que siempre usaron.

Además, también hay algo que se conoce como “acomodación comunicativa” que se refiere a que tendemos a adaptar inconscientemente nuestra forma de hablar al grupo con el que estamos interactuando y podemos hablar distinto frente a nuestro jefe, amigos, familiares o pareja.

La forma en la que hablamos influye profundamente en cómo nos perciben los demás y en cómo se sienten durante la conversación. (Foto: Timur Weber / Pexels)

¿Por qué se asocia una voz alta con agresividad?

La neurociencia de la comunicación ha comprobado que el cerebro extrae información sobre una persona en apenas unos segundos a partir de su voz y mucho antes de analizar el contenido de sus palabras. Y es que necesita interpretar rápidamente las señales sociales que recibe.

Violeta Acedo agrega que la voz es uno de los canales de comunicación más difíciles de controlar durante mucho tiempo ya que podemos elegir cuidadosamente qué decir, pero resulta mucho más complicado ocultar completamente el cansancio, la tensión, la inseguridad, la tristeza o el entusiasmo que se cuelan en la entonación, el ritmo y el volumen.

Esta es la respuesta de por qué muchas veces se reacciona más a cómo nos hablan que a las palabras que se dijeron, ya que una frase que tenía la intención de ser amable, puede sonar agresiva por el tono de voz.

Teniendo en cuenta que el cerebro está diseñado para detectar posibles amenazas con rapidez, entonces se presta más atención a las señales que podrían indicar peligro y una voz elevada podría anunciar un conflicto o una situación peligrosa. Es aquí donde se puede malinterpretar los tonos de voz y no se toma en cuenta que el estrés, la ansiedad o determinados estados de ánimo pueden modificar la forma en que utilizamos la voz.

Es por eso que los especialistas recomiendan aprender a adaptar el volumen, el ritmo y la intensidad al contexto y a la persona que tenemos delante y que la voz sea coherente con lo que sentimos, lo que pensamos y lo que transmitimos.

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