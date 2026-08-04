Un simple papel se convierte en una poderosa herramienta cuando hay que hacer un reclamo, iniciar un trámite engorroso o solicitar la garantía de un producto que se malogró a los pocos días de usarse. Y es que, de seguro te ha pasado, que no entiendes por qué tu familiar o pareja conserva todos los recibos y tickets de sus compras pasadas y la psicología tiene la respuesta. No se trata de personas acumuladoras, sino de un hábito que refleja una necesidad de control y búsqueda para reducir la sensación de riesgo. Aquí te explico lo que indican los expertos sobre este patrón que da una falsa sensación de seguridad y que no siempre es algo negativo.

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Estas personas tienden a valorar la organización y la planificación. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué significa que una persona guarde los recibos o tickets antiguos?

Aunque para muchos representa una gran organización porque saben al detalle cuánto gastaron cada mes o esas compras innecesarias que es mejor no repetir, la verdad es que este hábito dice mucho de la personalidad de las personas. La psicología indica que guardar recibos o tickets antiguos responde principalmente a una necesidad de control, previsión ante la incertidumbre y un mecanismo para reducir la sensación de riesgo. El papel representa la posibilidad de resolver un problema futuro (como hacer un cambio, un reclamo de garantía o verificar un gasto).

Los expertos recalcan que puede estar relacionado con la forma en que una persona enfrenta la incertidumbre, planifica el futuro y se siente preparado para afrontar cualquier imprevisto.

Esta tendencia suele estar vinculada con rasgos como la responsabilidad, la planificación y la necesidad de mantener cierto control sobre los acontecimientos cotidianos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Además, hay quienes también asocian esos recibos o tickets con experiencias, viajes o recuerdos que vale la pena conservar; sin embargo, cuando el guardar ya se convierte en desorden, se puede estar frente a un trastorno de acumulación compulsiva que merece ser examinado por un profesional.

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