Mientras que algunos prefieren desviar la mirada hacia otro lado, agachar la cabeza o hasta usar el celular en plena conversación, del otro lado están aquellos que no lo dudan ni un segundo y no despegan la atención de los ojos demostrando que sí están escuchando. En esa línea, la psicología analizó qué hay detrás de quienes hablan frente a frente con otra persona y los expertos coinciden en que esta postura demuestra seguridad y confianza en sí mismos, además de otras características de la personalidad. Aquí te cuento más detalles.

Mirar a los ojos transmite confianza, sinceridad y atención plena. (Foto: Agustina Tolosa / Pexels)

¿Qué dice la psicología de quienes hablan frente a frente con otra persona?

Hablar frente a frente con otra persona permite una conexión profunda y directa gracias al intercambio de señales no verbales y retroalimentación visual en tiempo real. Esta posición dentro del lenguaje corporal ayuda a proyectar confianza y credibilidad en cualquier interacción.

Juan Manuel García, experto en comunicación no verbal, explicó a El Confidencial que “cuando te orientas hacia otro lado, el mensaje inconsciente es que quieres marcharte o que no estás del todo centrado”, pero situarse frente a frente con la persona con la que se interactúa puede potenciar el mensaje y lograr que el interlocutor te perciba como alguien seguro de sí mismo.

Ver las expresiones faciales y los gestos del otro facilita la empatía. (Foto: Skildring by Andreas Ellegaard / Pexels)

¿Por qué es importante la comunicación cara a cara según la psicología?

Los expertos destacan estos beneficios:

Contacto visual: mirar a los ojos transmite confianza, sinceridad y atención plena. Apartar la mirada de forma constante puede reflejar timidez, ansiedad social o un mecanismo para gestionar el estrés interno.

mirar a los ojos transmite confianza, sinceridad y atención plena. Apartar la mirada de forma constante puede reflejar timidez, ansiedad social o un mecanismo para gestionar el estrés interno. Retroalimentación (feedback) inmediata: ver las expresiones faciales y los gestos del otro reduce los errores de interpretación y facilita la empatía.

ver las expresiones faciales y los gestos del otro reduce los errores de interpretación y facilita la empatía. Lenguaje corporal y postura: estar frente a frente obliga al cuerpo a expresarse de manera abierta. Posturas rígidas o cruzar los brazos suelen indicar autoprotección o incomodidad, mientras que asentir y sonreír reflejan carisma y apertura.

estar frente a frente obliga al cuerpo a expresarse de manera abierta. Posturas rígidas o cruzar los brazos suelen indicar autoprotección o incomodidad, mientras que asentir y sonreír reflejan carisma y apertura. Cognición corpórea: gesticular mientras se habla ayuda a organizar los pensamientos y aporta fluidez al discurso.

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