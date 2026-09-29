Transmitir seguridad no depende únicamente de las palabras, sino también del lenguaje corporal. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
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Sandra Morales Gonzales
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Mientras que algunos prefieren , agachar la cabeza o hasta usar el celular en plena conversación, del otro lado están aquellos que no lo dudan ni un segundo y no despegan la atención de los ojos demostrando que sí están escuchando. En esa línea, la psicología analizó qué hay detrás de quienes hablan frente a frente con otra persona y los expertos coinciden en que esta postura demuestra seguridad y confianza en sí mismos, además de otras características de la personalidad. Aquí te cuento más detalles.

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Mirar a los ojos transmite confianza, sinceridad y atención plena. (Foto: Agustina Tolosa / Pexels)
Mirar a los ojos transmite confianza, sinceridad y atención plena. (Foto: Agustina Tolosa / Pexels)

¿Qué dice la psicología de quienes hablan frente a frente con otra persona?

Hablar frente a frente con otra persona permite una conexión profunda y directa gracias al intercambio de señales no verbales y retroalimentación visual en tiempo real. Esta posición dentro del lenguaje corporal ayuda a proyectar confianza y credibilidad en cualquier interacción.

Juan Manuel García, experto en comunicación no verbal, a El Confidencial que “cuando te orientas hacia otro lado, el mensaje inconsciente es que quieres marcharte o que no estás del todo centrado”, pero situarse frente a frente con la persona con la que se interactúa puede potenciar el mensaje y lograr que el interlocutor te perciba como alguien seguro de sí mismo.

Ver las expresiones faciales y los gestos del otro facilita la empatía. (Foto: Skildring by Andreas Ellegaard / Pexels)
Ver las expresiones faciales y los gestos del otro facilita la empatía. (Foto: Skildring by Andreas Ellegaard / Pexels)

¿Por qué es importante la comunicación cara a cara según la psicología?

Los expertos destacan estos beneficios:

  • Contacto visual: mirar a los ojos transmite confianza, sinceridad y atención plena. Apartar la mirada de forma constante puede reflejar timidez, ansiedad social o un mecanismo para gestionar el estrés interno.
  • Retroalimentación (feedback) inmediata: ver las expresiones faciales y los gestos del otro reduce los errores de interpretación y facilita la empatía.
  • Lenguaje corporal y postura: estar frente a frente obliga al cuerpo a expresarse de manera abierta. Posturas rígidas o cruzar los brazos suelen indicar autoprotección o incomodidad, mientras que asentir y sonreír reflejan carisma y apertura.
  • Cognición corpórea: gesticular mientras se habla ayuda a organizar los pensamientos y aporta fluidez al discurso.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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