En una fiesta o salida a un bar con amigos o compañeros de trabajo se suelen presentar diversas situaciones. Mientras que unos disfrutan al máximo de la noche y no dejan de bailar, hay otros que prefieren quedarse en su sitio o se van sin despedirse de nadie porque agotaron su batería social o permanecen en total silencio observando todo lo que ocurre a su alrededor y sin participar en ninguna charla. Frente a esto, la psicología se encargó de analizar por qué algunas personas hablan poco en las reuniones sociales y qué significa esto. Para los expertos, esto no tiene que ver con la timidez, sino que tanto hombres como mujeres son capaces de realizar un procesamiento distinto de la información que van recibiendo y cómo actuar frente a esto. Aquí más información.

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¿Qué significa para la psicología que las personas hablen poco en las reuniones sociales?

La psicología indica que las personas que hablan poco en grupos no siempre son tímidas. Frecuentemente, son introvertidas o personas altamente sensibles (PAS), lo que significa que poseen un estilo de procesamiento de información más profundo y reflexivo. Antes de hablar, analizan el contexto y prefieren escuchar en lugar de dominar la conversación.

Estas personas están procesando información y prestando atención de forma más profunda que los que hablan mucho. (Foto: fauxels / Pexels)

Para Susan Cain, autora del libro ‘Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking’, el silencio no debe confundirse con la timidez ya que implica miedo al juicio ajeno, mientras que una persona introvertida puede quedarse callada en una reunión no porque tenga miedo a hablar, sino porque su cerebro está procesando lo que se está diciendo a un nivel de profundidad que no deja espacio para responder de forma inmediata.

Por su parte, la psicóloga Elaine Aron, de la Universidad Estatal de Nueva York, explicó que cuando esta persona escucha algo en una conversación, no genera una réplica instantánea, más bien está conectando lo que oye con conocimiento previo, evaluando implicaciones y buscando contradicciones.

Mientras la conversación sigue avanzando, esa persona está dándole vueltas a lo que se ha dicho, intentando entender bien el contexto. (Foto: fauxels / Pexels)

¿Qué influye para que las personas hablen poco en las reuniones sociales?

Los expertos detallan algunos factores psicológicos que están presentes en estos casos:

Procesamiento profundo: su mente trabaja a gran velocidad analizando el lenguaje no verbal, el ambiente y las conexiones lógicas antes de emitir un juicio, lo que puede causarles mayor fatiga mental.

su mente trabaja a gran velocidad analizando el lenguaje no verbal, el ambiente y las conexiones lógicas antes de emitir un juicio, lo que puede causarles mayor fatiga mental. Selectividad: frecuentemente, prefieren la calidad sobre la cantidad y tienden a evitar las conversaciones superficiales.

frecuentemente, prefieren la calidad sobre la cantidad y tienden a evitar las conversaciones superficiales. Timidez o fobia social: en algunos casos, el poco uso de la palabra responde a una inseguridad, miedo a la evaluación externa o ansiedad social.

en algunos casos, el poco uso de la palabra responde a una inseguridad, miedo a la evaluación externa o ansiedad social. Diferencias neurológicas en la recompensa: el sistema de recompensa basado en dopamina en el cerebro varía; mientras algunos necesitan estimulación externa (hablar mucho), otros obtienen mayor satisfacción de la reflexión interna.

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