Para muchos es un signo de locura y hasta una razón para que otros miren extrañados, pero en realidad es una poderosa herramienta que ayuda a regular emociones y motivarse. De seguro te pasó alguna vez que mientras estabas quitando el polvo de los adornos de la sala empezaste a pronunciar frases en voz alta o mientras barrías, tus pensamientos se verbalizaron. Frente a lo habitual que es que algunas personas hablen solas mientras hacen las tareas del hogar, la psicología analizó qué hay detrás de este comportamiento y los expertos coinciden en que se trata de una forma de mejorar la concentración y atención. Aquí te cuento más detalles.
¿Qué dice la psicología de las personas que hablan solas mientras hacen las tareas del hogar?
En psicología, este hábito se conoce como lenguaje privado (private speech) y lejos de ser un signo de locura o soledad, cumple funciones cognitivas muy útiles. Y es que hablar solo en voz alta mientras se hacen las tareas del hogar es un comportamiento completamente normal y saludable que ayuda a mejorar la concentración, la memoria y la organización mental, ¿por qué?
Los expertos afirman que al verbalizar, lo que en verdad haces es activar una parte extra del cerebro que frena las distracciones y te ayuda a no perder el hilo de los pasos que sigues. Además, ayuda a estructurar tareas rutinarias o complejas en un orden claro, facilitando la toma de decisiones al instante.
Eso no es todo, ya que hablar solo o repetir en voz alta lo que necesitas hacer funciona como una guía para la mente y el cuerpo y así se refuerza la memoria; además, es una forma de regular las emociones y sirve para calmarse, automotivarse o liberar el estrés acumulado durante el día.
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