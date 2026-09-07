Para algunos es un hábito que puede generar vergüenza, pero tiene más de un beneficio para la memoria y atención. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Para algunos es un hábito que puede generar vergüenza, pero tiene más de un beneficio para la memoria y atención. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
Sandra Morales Gonzales

Para muchos es un signo de locura y hasta una razón para que otros miren extrañados, pero en realidad es . De seguro te pasó alguna vez que mientras estabas quitando el polvo de los adornos de la sala empezaste a pronunciar frases en voz alta o mientras barrías, tus pensamientos se verbalizaron. Frente a lo habitual que es que algunas personas hablen solas mientras hacen las tareas del hogar, la psicología analizó qué hay detrás de este comportamiento y los expertos coinciden en que se trata de una forma de mejorar la concentración y atención. Aquí te cuento más detalles.

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Hablar consigo mismo mientras se realiza una tarea doméstica no indica necesariamente una dificultad emocional. (Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels)
Hablar consigo mismo mientras se realiza una tarea doméstica no indica necesariamente una dificultad emocional. (Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels)

¿Qué dice la psicología de las personas que hablan solas mientras hacen las tareas del hogar?

En psicología, este hábito se conoce como lenguaje privado (private speech) y lejos de ser un signo de locura o soledad, cumple funciones cognitivas muy útiles. Y es que hablar solo en voz alta mientras se hacen las tareas del hogar es un comportamiento completamente normal y saludable que ayuda a mejorar la concentración, la memoria y la organización mental, ¿por qué?

Los expertos afirman que al verbalizar, lo que en verdad haces es activar una parte extra del cerebro que frena las distracciones y te ayuda a no perder el hilo de los pasos que sigues. Además, ayuda a estructurar tareas rutinarias o complejas en un orden claro, facilitando la toma de decisiones al instante.

De acuerdo con la psicología, hablar sin compañía es una conducta diaria. (Foto: Jep Gambardella / Pexels)
De acuerdo con la psicología, hablar sin compañía es una conducta diaria. (Foto: Jep Gambardella / Pexels)

Eso no es todo, ya que hablar solo o repetir en voz alta lo que necesitas hacer funciona como una guía para la mente y el cuerpo y así se refuerza la memoria; además, es una forma de regular las emociones y sirve para calmarse, automotivarse o liberar el estrés acumulado durante el día.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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