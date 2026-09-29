Mientras que algunas personas responden de inmediato durante una conversación y muchas veces lo hacen sin medir las consecuencias de sus palabras, otras necesitan pensar durante algunos segundos antes de hablar y esto no siempre es tomado de buena manera. Y es que para muchos puede ser una señal de inseguridad, duda o falta de confianza, pero la psicología analizó qué hay detrás de esto y los expertos coinciden en que tanto hombres como mujeres activan un proceso de organización mental durante esa pausa larga. Aquí te brindo más información.

Detenerse unos segundos interrumpe la respuesta automática e impulsiva del cerebro ante un conflicto o provocación. (Foto: Artem Podrez / Pexels)

¿Qué dice la psicología de quienes hacen pausas largas antes de responder?

La psicología explica que las personas que hacen pausas largas antes de responder no suelen ser inseguras, sino que demuestran autorregulación emocional, inteligencia emocional y un proceso activo de organización mental.

Y es que para responder, la mente inicia un proceso en el que se intenta comprender lo que se escucha, se decide qué decir y se transforman las ideas en palabras y, durante el tiempo en silencio se está estructurando lo que la voz emitirá.

Incluso, la dar una respuesta más rápida, muchas personas van preparando lo que dirán antes de que la otra persona termine de hablar.

Las pausas muy prolongadas a veces pueden ser percibidas por los demás como falta de sinceridad. (Foto: Edmond Dantès / Pexels)

¿Por qué algunas personas hacen pausas largas antes de responder en una conversación?

Los expertos destacan ciertas razones psicológicas detrás de esta costumbre:

Regulación emocional: detenerse unos segundos interrumpe la respuesta automática e impulsiva del cerebro ante un conflicto o provocación.

detenerse unos segundos interrumpe la respuesta automática e impulsiva del cerebro ante un conflicto o provocación. Procesamiento complejo: formular una idea elaborada requiere tiempo cognitivo superior a los 600 milisegundos habituales, por lo que el silencio permite estructurar mejor el mensaje.

formular una idea elaborada requiere tiempo cognitivo superior a los 600 milisegundos habituales, por lo que el silencio permite estructurar mejor el mensaje. Evitación del arrepentimiento: al no contestar en caliente, la persona protege el vínculo y evita decir frases hirientes de las que pueda arrepentirse después.

al no contestar en caliente, la persona protege el vínculo y evita decir frases hirientes de las que pueda arrepentirse después. Desarme de conflictos: en situaciones tensas, no dar una respuesta inmediata le quita protagonismo al emisor agresivo y neutraliza la confrontación.

en situaciones tensas, no dar una respuesta inmediata le quita protagonismo al emisor agresivo y neutraliza la confrontación. El factor de la percepción: algunos estudios señalan un efecto secundario y es que las pausas muy prolongadas a veces pueden ser percibidas por los demás como falta de sinceridad o una “mentira lenta”, aunque en realidad reflejen control interno.

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