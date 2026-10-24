Los desafíos suelen presentarse en el momento menos esperado, pero es fundamental la mentalidad que manejamos para afrontar ese momento. Desafortunadamente, existen individuos que imaginan el fracaso sin haberlo intentado. ¿Por qué ocurre ello? Los especialistas en psicología consideran que este patrón tienen distintos significados llamativos. Para conocerlos, sigue leyendo este artículo informativo.

Escuchar la palabra ‘fracaso’ se vincula netamente a lo negativo de una situación, pero dependerá de la perspectiva que le brindemos. Algunos lo consideran como el resultado originado por malas habilidades, mientras que otros lo destacan como una oportunidad para seguir mejorando.

La mayoría de personas considera que el fracaso no brinda alguna enseñanza positiva. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que imaginan el fracaso antes de intentarlo

Para Martin Covington, profesor de la Universidad de California, sentir temor al fracaso dice mucho sobre el nivel de autoestima que presenta una persona. En ese sentido, cuando no se afronta un desafío que nos brinda la posibilidad de experimentar una inmensa alegría, puede tratase como una forma de protección emocional.

Gran parte de la humanidad considera que cumplir objetivos son necesarios en la vida, ya que no solo ayuda a crecer, sino que también refuerza el amor propio. Aunque es un punto de vista válido, solo está acostumbrado a que los buenos resultados es el camino necesario para el éxito.

Otros especialistas en psicología afirman que el pesimismo está presente en esta personas. Es decir, juzgan una situación anticipando resultado negativos sin tener la certeza de que estos ocurran.

Este tipo de pensamiento suelen originarse desde la infancia, especialmente cuando el menor ha gozado de una “crianza sobreprotectora”. Hay padres que evitan que sus hijos asuman ciertos riesgos propios de edad, generándoles un temor ante lo desconocido.

“La sobreprotección parental tiene el potencial de arruinar la confianza de un niño y socavar su educación. Necesitan experimentar contratiempos para aprender habilidades esenciales para la vida”, así lo explica la doctora Judith Locke, psicóloga clínica de la Universidad Tecnológica de Queensland.

Estas personas se caracterizan por ser pesimistas en gran parte de su vida. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Ana Karotkaya Photography

Cómo afrontar adecuadamente el fracaso

De acuerdo a The South African College of Applied Psychology , es necesario mejorar la percepción sobre el fracaso; se debe considerarlo como una forma de mejorar para conseguir el éxito esperado. También el miedo hacia esta sensación puede ser el motor para seguir esforzándote más en tus objetivos.

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