No siempre están motivados por la amabilidad o priorizan a los demás porque son felices haciéndolo. De seguro te ha tocado presenciar cómo tu mejor amiga hace hasta lo imposible para no tener problemas con su pareja y hasta tolera situaciones que le hacen daño por miedo a perderlo o eres tú quien te esfuerzas demasiado o siempre estás buscando compañía constantemente aunque eso signifique tener que aguantar a alguien con quien ya no te sientes cómoda. La psicología analizó por qué algunas personas intentan complacer constantemente a otros y qué razones hay detrás de este comportamiento. Los expertos coinciden en que temen decepcionar a los demás y evitar los conflictos porque afrontan un dilema emocional y miedo al abandono. Aquí te comparto más detalles.

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No siempre son personas emocionalmente seguras

Intentar complacer constantemente a todos puede afectar la salud emocional, la confianza y el crecimiento personal. La psicología define a las personas complacientes como aquellas que anteponen las necesidades, deseos y opiniones de los demás a las propias por un profundo temor al rechazo o al conflicto.

Ellas buscan validación externa constante porque sienten que su valor personal depende de que los demás estén contentos con ellas. Además, activan un mecanismo de defensa para calmar amenazas, evitar la ira ajena o reducir la tensión en entornos familiares o relaciones pasadas difíciles.

Los expertos destacan que esto desencadena una baja autoestima y no siempre son emocionalmente seguras porque suelen creer que sus propias necesidades no son importantes o válidas, lo que impide defender sus intereses con claridad.

Atender las necesidades de otras personas antes que las propias tiene repercusiones muy dañinas. (Foto: Mikhail Nilov / Pexels)

Lo negativo a largo plazo de complacer constantemente

Depender únicamente de la aprobación externa al complacer a otros puede convertirse en un problema. Desde el lado de la psicología se destaca que la persona se enfrenta a un agotamiento emocional, aumento del estrés, dificultad para tomar decisiones, sentirse responsable de las emociones de otros, falta de tiempo personal, agotamiento, menos confianza, entre otros.

El deseo constante de complacer a otra persona puede poner en riesgo la atención emocional que prestamos hacia nuestras necesidades. (Foto: Magnific)

Señales de que tienes miedo al abandono

Intentas complacer constantemente para evitar que se alejen.

Anticipas escenarios negativos cuando no recibes atención.

Buscas compañía constantemente para evitar sentirte solo.

Te esfuerzas demasiado para mantener a alguien a tu lado.

Te angustias cuando alguien tarda en responderte.

Te cuesta confiar incluso cuando no existe una amenaza real.

Te afecta profundamente cualquier señal de rechazo.

Toleras situaciones que te hacen daño por miedo a perder a alguien.

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