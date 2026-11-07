Los problemas suelen aparecer en el momento menos oportuno; es sumamente complicado evitarlos. Nosotros estamos acostumbrados a enfrentarlos, aunque generan incomodidad y estrés, pero existen casos específicos que intentan evitarlos. ¿Qué significa este comportamiento? Los especialistas en psicología tienen una perspectiva al respecto que te interesará.

Se tiene en mente que negar o evitar los problemas brindan alivio, pero se trata de manera temporal, así lo explican los profesionales de salud mental. Es más, tiene consecuencias psicológicas que afectan el estado mental de manera progresiva.

Existen personas acostumbradas a evitar sus problemas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que evitan sus problemas

Los psicólogos afirman que existen distintas razones por las cuales una persona hace el intento de olvidarse por de sus problemas. Para ello, es necesario identificar cómo se encuentra la autoestima y autoconfianza de quien lo pone en práctica.

Una razón se debe a que no pretende generar preocupación a su círculo cercano, ya sea familiares o amigos. En su mente, estas personas consideran que cada uno posee sus propios problemas y no pretende generar mayor estrés; es así que reprime sus emociones negativas.

Otro motivo se relaciona a intentar proteger la autoconfianza. Es decir, no pretenden mostrar preocupación, tristeza o inseguridad ante los demás; quieren demostrar que todo va de maravilla aunque no sea 100% cierto.

Según los profesionales de salud mental, quienes evitan los problemas por esta razón han crecido en ambientes familiares donde se les exigía ser “fuertes” pese a cualquier situación; el llanto o las quejas se consideraban como un signo de debilidad.

Cuando alguien intenta evadir sus problemas, demuestra que no quiere ser una "carga" para otras personas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cuáles son las consecuencias de negar o evitar los problemas

El psicólogo Javi Soriano afirma que presentar este comportamiento solo ocasiona que el ser humano incremente sus niveles de estrés. Al cargar con tantos problemas y evitarlos completamente, conllevaría a que presente ansiedad o entre en etapa de rumiación.

Si este patrón se repite con constancia, el profesional citado asegura que puede derivar a una depresión, al punto de experimentar sentimientos de desesperanza e impotencia.

“La persona puede sentirse abrumada por la magnitud de los problemas que ha ignorado, lo que puede conducir a un ciclo descendente de desmotivación y tristeza profunda”, añade Soriano.

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