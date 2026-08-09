Mientras que algunos te miran fijamente mientras les estás contando algo y demuestran que están prestando atención a cada detalle de lo que dices, de seguro también te ha tocado lidiar con alguien que no te deja terminar una frase y ya está opinando o cuestionando aquello que dices. La psicología analizó por qué algunas personas interrumpen al hablar y los expertos coinciden en que no se trata de hombres o mujeres mal educados, sino que tienen una mente acelerada y su cerebro va mucho más rápido que la conversación. Aquí te brindo más detalles para que entiendas mejor a ese compañero de trabajo que no permite seguir con una reunión o a algún familiar con quien cuesta entablar un intercambio de opiniones.

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¿Qué significa que una persona interrumpa al hablar?

La psicología indica que interrumpir al hablar no siempre es un acto de mala educación. A menudo refleja impulsividad, ansiedad, una mente acelerada que anticipa el final de las frases, o bien la necesidad inconsciente de acaparar la atención y dominar la conversación.

“La mayoría de las personas no interrumpen porque sean maleducadas, sino porque su cerebro va más rápido que la conversación (...) Muchas interrupciones empiezan unos segundos antes de abrir la boca, empiezan en el momento en que creemos que ya lo hemos entendido todo”, explicó mentora y coach especializada en gestión del enfado, Sonia Díaz, citada por El Economista.

El estrés y la ansiedad también pueden influir en el hábito de interrumpir. (Foto: Ketut Subiyanto / Pexels)

La experta agrega que las razones por las que la gente suele interrumpir conversaciones son por creer saber cómo termina la frase, miedo a olvidar lo que vamos a decir, demostrar que lo entendemos o por incomodidad ante el silencio. En cualquier caso, esta experta incide en que conocer los motivos no justifica la conducta, en estos casos lo ideal es tratar de enfocarse en la escucha: “Uno de los mayores regalos que podemos hacerle a alguien no es un consejo; es dejar que termine la frase”.

Quienes interrumpen constantemente una conversación pueden provocar un gran malestar. (Foto: Ketut Subiyanto / Pexels)

¿Por qué algunas personas no dejan hablar e interrumpen constantemente?

Los expertos coinciden en que hay causas emocionales y cognitivas detrás de esto:

Impulsividad y ansiedad: el cerebro procesa ideas con prisa y la persona teme olvidar lo que iba a decir si no lo expresa de inmediato.

el cerebro procesa ideas con prisa y la persona teme olvidar lo que iba a decir si no lo expresa de inmediato. Exceso de entusiasmo: en ocasiones se interrumpe por genuino interés, alegría o el deseo fuerte de conectar y aportar al tema.

en ocasiones se interrumpe por genuino interés, alegría o el deseo fuerte de conectar y aportar al tema. Anticipación mental: la mente cree adivinar el final del mensaje antes de que el interlocutor termine la oración.

Además, también hay una necesidad de control y ego detrás de este comportamiento. Destaca un dominio y poder porque se busca dirigir el rumbo de la charla y validar la propia autoridad o conocimiento por encima de los demás. A esto se suma que la persona antepone su discurso para asegurarse de no mostrar ignorancia o para acaparar el protagonismo, demostrando inseguridad y egocentrismo. Incluso, puede representar algo aprendido en la infancia pues se creció en entornos familiares muy ruidosos donde hablar requería interrumpir para ser escuchado.

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