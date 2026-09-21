¿Tienes la costumbre de inventar pretextos para no acudir a compromisos o eventos sociales? Posiblemente consideres que estas personas no sienten la motivación suficiente para acudir a esas invitaciones, pero no necesariamente signifique ello. La psicología tiene una perspectiva interesante al respecto. Para conocer más detalles, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

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Posiblemente te identifiques con esta situación; hay amistades que te invitan a pasar tiempo en un sitio determinado, pero prefieres evitar ese momento inventando una excusa que suele ser creíble.

En un primer momento, te consideraste aburrido o que no contarás con buenas habilidades sociales, pero hay estudios psicológicos que revelan exactamente el porqué de este patrón conductual.

Estas personas suelen inventar buenas excusas que no quedan dudas para ser refutadas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que inventan excusas para no asistir a ciertos lugares

Distintas investigaciones coinciden en un punto interesante: este comportamiento se inicia desde la infancia. Posiblemente la persona en su etapa de niñez fue adoctrinada en inventar una “mentira” para no recibir un regaño.

En términos simples, se trata de una mecanismo de defensa natural para evitar cualquier tipo de culpa o vergüenza; no solo ocurre durante una invitación social, también puede darse en contextos laborales, educativos, entre otras opciones.

Por su parte, la revista especializada en salud mental “Psychologs” considera que este hábito demuestra que la persona tiene dificultades para afrontar situaciones incómodas y se limita —en gran parte de su vida— a su zona de confort.

Otro factor de esta conducta puede ser que la persona experimenta agotamiento social. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

La combinación de ambos factores tiene consecuencias negativas en el plano mental, pues solo afecta la autoestima y confianza. Si la persona le cuesta aclarar que no tiene la intención de acudir a cierto lugar, entonces estará condicionado a las necesidades de los demás.

También existe otra perspectiva; la doctora Amelia Aldado, psicóloga clínica licenciada y fundadora de Together CBT en Nueva York , explica que inventar excusas para no acudir a una invitación puede significar que la persona esté experimentando agotamiento social.

Esto puede ocurrir ante distintas responsabilidades que tiene el hombre o la mujer en su día a día; al percibir que estas tareas le consumen gran parte de su tiempo, prefieren tomar descanso en sus ratos libres y desconectarse.

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