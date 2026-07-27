Así como hay individuos que nos alegran el día y su compañía se vuelve grata, también están los que son capaces de crear un efecto negativo inmediato no solo en nosotros, sino en quienes están a su alrededor. La psicología se encargó de analizar qué significa que una persona nos irrite al instante con su sola presencia o apenas pronuncie una palabra. Según los expertos, esto responde a juicios automáticos del cerebro como el efecto espejo y las primeras impresiones defensivas. Aquí te explico lo que se sabe y tiene mucho que ver con el mecanismo de defensa que uno activa para cuidarse.

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¿Qué significa cuando una persona te irrita?

Ya sea por su forma de hablar, una actitud en particular, sus comentarios o su simple presencia, hay personas que generan una sensación negativa en otros, aunque al comienzo no entendamos el porqué. Según la psicología, cuando una persona te irrita sin razón aparente, se trata de la proyección, es decir, un mecanismo de defensa.

Sigmund Freud, el padre fundador del psicoanálisis, fue el encargado de teorizarlo a través del mecanismo de defensa conocido en el ámbito de la clínica como la proyección que consiste en atribuir a terceros los rasgos que el individuo rechaza de sí mismo por considerarlos inaceptables para su vida.

Luego se han hecho diversos estudios donde se destaca que una persona puede parecerte irritable porque desencadena una reacción emocional y activa algo familiar en tu memoria.

Y es que el estado emocional es clave frente a cómo reaccionamos ante los demás y, muchas veces, cuando estamos cansados, estresados o bajo mucha presión, nuestro cerebro tiende a ser más reactivo emocionalmente y destacar más los aspectos negativos de otros que no nos gustan.

La psicología revela los motivos detrás de la antipatía inmediata hacia desconocidos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Por qué alguien nos irrita desde el primer momento?

La reacción de desagrado hacia un individuo desconocido responde a un mecanismo de evaluación automática de supervivencia. Los psicólogos Nalini Ambady y Robert Rosenthal denominaron a este proceso cognitivo de evaluación como “thin-slicing” o corte rápido que describe la capacidad de encontrar patrones de conducta a partir de fragmentos de experiencia de observación.

Es aquí donde el sistema nervioso emite juicios de valor basados en la postura, los gestos de las manos o la forma de caminar del sujeto y funcionan como un mecanismo de anticipación ante lo desconocido y se genera una respuesta de alerta.

La reacción de desagrado hacia un individuo desconocido responde a un mecanismo de evaluación automática de supervivencia. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué es la irritabilidad

En psicología se define como un estado emocional que genera en el sujeto que lo sufre una sensación de malestar externalizado, normalmente con conductas hostiles y reacciones intensas ante estímulos neutros.

Desde Psicología y mente destacan que una persona que se encuentra frente a alguien que le genera sensaciones negativas, responderá de forma hostil y desmesurada ante estímulos insignificantes que son vistos como contratiempos o molestias que no tienen razón de ser. Habitualmente el sujeto se encuentra en estado de estrés y muestra problemas de regulación emocional.

Para los expertos, la irritabilidad no se debe ver como algo malo o patológico, sino simplemente como una muestra que el sujeto está pasando por un mal periodo; por ejemplo, está teniendo un mal día.

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