No todos tienen la costumbre de lavar sus platos cuando finalizan de comer. La razón se debe a que necesitan cumplir con otras obligaciones consideradas más importantes; es así que la aplazan para más tarde. Pese a ello, hay contadas personas que sí realizan dicha obligación de manera inmediata. ¿Cuál es la explicación al respecto? La psicología tiene distintas respuestas que valen presta atención.

Son contadas personas que sí asean sus platos después de ingerir una comida. No les genera algún tipo de incomodidad; al contrario, se toman el tiempo necesario para realizar a pesar de que tengas otras responsabilidades.

En ese sentido, los profesionales de salud mental han revelado que esta costumbre positiva puede traducirse en distintos rasgos favorables, las cuales te las revelaré a continuación.

Gran parte de la humanidad suele acumular sus platos para lavarlos cuando tengan tiempo libre. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que lavan sus platos después de comer

Para los especialistas en psicología de la personalidad, la persona acostumbrada a este hábito se caracteriza por ser altamente escrupulosa, ya que se organiza con facilidad, cumple con sus deberes y, sobre todo, resalta por ser disciplinado.

En ese sentido, no tolera aplazar distintas responsabilidades sabiendo que puede realizarlas en ese mismo instante. Además, es consciente que lavar un par de platos conllevaría a unos cuantos minutos, lo cual representa una tarea sencilla.

También los psicólogos añaden que estos seres humanos suelen ser preventivos. Es decir, imaginan las distintas responsabilidades que necesitan cumplir y eso les puede generar estrés; es así que prefieren realizarla para sentirse plenamente relajados.

Estas personas no les agrada aplazar responsabilidades que pueden realizarse en cuestión de minutos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

La profesional Wendy Wood tiene una perspectiva distinta. Según la especialista, lavar los platos después de comer se trata de una identidad personal que se ha formado con el pasar de los días.

Para una mejor comprensión, si el hombre o la mujer comienza a lavar sus distintos platos después de comer por varios días, entonces ese hábito quedará grabado en su mente. De esa manera, cada vez que se finalice de ingerir un alimento, se emite una señal que debe limpiarse los trastes.

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