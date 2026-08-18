Algunos se caracterizan por su calma y buena energía intentando siempre encontrarle el lado positivo a las cosas y alejar la agresividad de sus vidas, mientras que otros deben lidiar con el estrés y presión durante horas o días y terminan explotando con quien menos lo merece y que resulta siendo alguien a quien lo une una gran confianza. ¿Alguna vez fuiste testigo de cómo un amigo o familiar descargó su rabia y le respondió mal a las personas que quiere o eres tú quien se caracteriza por esta forma de actuar? La psicología se encargó de analizar qué hay detrás de esto y los expertos coinciden en que reflejan estrés crónico y falta de regulación emocional.

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¿Qué dice la psicología de quienes le responden mal a las personas que quieren?

La psicología explica que responder mal a los seres queridos suele ser un reflejo de la proyección emocional, el estrés crónico o la falta de regulación emocional. Quienes actúan así suelen descargar sus frustraciones en un entorno seguro, un fenómeno conocido como refugio seguro o desplazamiento del enojo.

La psicóloga Alba Guijarro explicó en un video difundido en sus redes sociales que “en vez de pensar que simplemente eres así o hay algo malo en tu carácter, conviene entender qué está pasando” y por qué sueles hablarles mal a las personas que más quieres y perder la paciencia con todo y con todos.

“Cuando llevamos así mucho tiempo, bajo una carga sostenida, que no hace falta que sea un problema enorme, basta con un ritmo exigente, responsabilidades constantes, poco descanso o falta de espacios propios… Nuestro sistema nervioso se va saturando. En ese contexto el cerebro prioriza responder rápido y protegerse, y eso hace que la capacidad de regular emociones, pensar con calma o tener paciencia se vea reducida”, agregó.

Para la psicóloga, estas reacciones tienen que ver con un cambio en el equilibrio interno: “las respuestas emocionales ganan peso frente a las respuestas reflexivas. Por eso muchas veces no reaccionas igual con todo el mundo. Con las personas externas puedes contenerte más, pero con quien te sientes más segura es probable que salga el cansancio acumulado. No porque se lo merezcan ni porque seas malas persona… Precisamente en ese contexto tu sistema baja la guardia”.

Algunas personas llegan a explotar con quienes tienen más confianza y no analizan qué necesitan para no llegar al límite. (Foto: Liza Summer / Pexels)

¿Qué motiva que alguien le responda mal a las personas que quiere?

Los expertos en psicología establecen algunas causas principales para este comportamiento:

Ambiente seguro: las personas confían tanto en el amor del otro que bajan la guardia y descargan su enojo reprimido sin miedo a perder el vínculo.

las personas confían tanto en el amor del otro que bajan la guardia y descargan su enojo reprimido sin miedo a perder el vínculo. Sobrecarga de estrés: el cerebro acumula tensión durante el día por el trabajo o los problemas y explota con la familia o la pareja.

el cerebro acumula tensión durante el día por el trabajo o los problemas y explota con la familia o la pareja. Falta de autocontrol: algunos carecen de herramientas para comunicar su enojo de forma sana y recurren a la hostilidad.

algunos carecen de herramientas para comunicar su enojo de forma sana y recurren a la hostilidad. Heridas del pasado: viejos traumas o miedos al rechazo hacen que la persona se defienda antes de ser herida.

Cuando el sistema nervioso se va saturando, el cerebro prioriza responder rápido y protegerse. (Foto: Liza Summer / Pexels)

¿Cuál es el impacto de responderle mal a las personas que se quiere?

Desgaste del vínculo: la confianza se rompe de a poco si los malos tratos se vuelven una mala costumbre diaria.

la confianza se rompe de a poco si los malos tratos se vuelven una mala costumbre diaria. Dolor innecesario: quien recibe el golpe se siente confundido, triste o herido por alguien que debería cuidarlo.

quien recibe el golpe se siente confundido, triste o herido por alguien que debería cuidarlo. Distanciamiento: la víctima de los malos tratos empieza a cerrar su corazón y a buscar distancia emocional.

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