¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes preferencia por los días lluviosos? Quizás imaginas que este gusto se debe al panorama que ofrece o al sonido relajante cuando las gotas impactan con una superficie, pero los especialistas en psicología consideran que existe un significado más profundo que es necesario prestar atención. Para conocer los detalles completos, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

Los profesionales en salud mental califican esta preferencia como pluviofilia, la cual se trata de un placer originado por el sonido de la lluvia, el característico olor de la tierra mojada o solo por apreciar cómo caen las gotas.

Puede parecer que se trata de un simple gusto así como un agrado por un plato favorito o hacia cierta actividad, pero los especialistas en salud mental afirman que suele revelar posibles rasgos de personalidad debido a los estudios que han realizado.

La preferencia por la lluvia se le conoce como pluviofilia. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que les agrada los días lluviosos

Para Joseph Plummer, las personas que presentan una afinidad con la lluvia pueden caracterizarse por ser introspectivos; es decir, acostumbran a mirar hacia su interior para analizar y comprender sus propios pensamientos, emociones y estados mentales.

Entonces, aprovechan los días lluviosos para contemplarla y, al mismo tiempo, analizar lo que están sintiendo en su interior. Se trata de una combinación perfecta que les permite descubrir sus puntos favorables o qué necesitan mejorar.

Existen creencias de que el gusto por la lluvia se relaciona con la tristeza o melancolía, pero se trata de una idea errónea. De acuerdo a la psicóloga Leticia Enjuto , una preferencia no suele determinar el carácter de una persona, ya que se necesitan analizar otros factores.

“De hecho, hay personas que se sienten especialmente cómodas con los días lluviosos porque encuentran ellos en una tranquilidad que echan de menos durante el resto de la semana”, explicó la profesional citada a Cuerpo Mente.

La psicología señala que las personas que les agrada apreciar los días lluviosos suelen ser introspectivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué beneficios ofrece un día lluvioso para la salud mental

Aunque parezca creíble, la preferencia por un día de precipitaciones ligeras brinda ciertos beneficios. Los profesionales en salud mental aseguran que, a nivel neurobiológico, permiten que el sistema nervioso pueda relajarse debido a la bajada de la intensidad solar y el aroma de la tierra mojada.

De esa manera, la persona entra en un estado de meditación y así logra reducir los niveles de estrés que está presentando por distintas responsabilidades.

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