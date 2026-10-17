La confianza es uno de los aspectos clave que permite la consolidación de un vínculo, ya sea amical o sentimental. Eso sí, se necesita tiempo para que se establezca; sin embargo, hay personas que les cuesta lograr ello y prefieren mantenerse vigilante en todo momento por considerar que existen malas intenciones. ¿Por qué ocurre ello? Los expertos en psicología han brindado distintas respuestas que captarán tu atención.

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En realidad, no se tiene por qué confiar en todas las personas, ya que éstas no pueden encajar con nuestras preferencias o sentimos que no son las indicadas para formalizar un lazo de intimidad, pero lo alarmante surge cuando se desconfía plenamente de todo.

¿Por qué suele ser preocupante cuando una persona no confía en otras? Los especialistas en salud mental han realizado investigaciones para tener una mejor noción sobre este comportamiento; los resultados son más que interesantes.

Desafortunadamente, esta conducta no suele revelar puntos positivos en el plano mental. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de una persona que desconfía plenamente de todo

Para esta ocasión, se tomará la perspectiva ofrecida por la psicóloga clínica Blanca Ruiz. Como primer punto, la profesional vincula este comportamiento con algún tipo de apego, como el ambivalente o el evitativo. De esta manera, pretenden protegerse de los demás por temor a que se genere algún tipo de vínculo emocional.

También se puede relacionar a un tipo de trauma que padeció el hombre o la mujer en algún momento de su vida, la cual provocó un daño emocional que no ha sido tratada en su debido momento.

Ruiz también añade la timidez y la fobia social como factores que incentivan a ciertos seres humanos a desconfiar de los demás. Esto significa que tienen serias dificultades para relacionarse con los demás, al considerar que pueden ser rechazados.

Un trauma pude ocasionar que la persona tenga desconfianza excesiva. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Dimenshteyn

Las inseguridades personales también juegan un papel importante para reforzar esta desconfianza. Entonces, se puede deducir que quienes presentan esta actitud carecen de buena autoestima.

Otros expertos en psicología afirman que la desconfianza excesiva puede tener un estrecho vínculo con el trastorno límite de personalidad. En este caso, la persona valoran poco su autoimagen y consideran que serán abandonados por presentar estas imperfecciones. Eso sí, un profesional de salud mental es el encargado de emitir este diagnóstico.

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