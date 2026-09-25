Existen hombres y mujeres que les cuesta solicitar ayuda cuando se encuentran en una situación complicada. Prefieren pasar minutos tensos y estresantes en lugar de recurrir a una opinión distinta que les ayude a liberar de ese momento. ¿Realmente por qué suele pasar ello? A primera vista, se puede interpretar como una muestra de orgullo o egocentrismo, pero los expertos en psicología tienen una perspectiva que es necesaria prestar atención.

Un estudio realizado por Flynn Francis y Vanessa Lake en el año 2008 explicó realmente por qué hay personas que tienen la costumbre de no solicitar ayuda. Según los investigadores, la muestra que analizaron subestimaba cuánto están dispuestos los demás a apoyar cuando hacen una petición directa.

En términos simples, estas personas suelen imaginar “seguro me dirá no” cuando pretenden pedir ayuda; sin embargo, la realidad es distinta, ya que existe una alta probabilidad de que la otra parte acepte en cooperar.

Hay personas que no solicitan ayuda por creer que serán rechazadas, pero se trata de una percepción errónea. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Por qué hay personas que les cuesta pedir ayuda, según la psicología

Un portal especializado en salud mental consideró que existen distintos mecanismos psicológicos que incentiva a una persona a resistirse en pedir apoyo cuando se encuentra en un momento complicado.

En primer lugar, el ser humano acostumbrado a este hábito experimenta un miedo de parecer incompetente o débil ante los demás —especialmente en su círculo cercano—. Considera que transmite una imagen de que les cuesta afrontar algo por su propia cuenta.

La persona también puede sentirse en deuda cuando solicite ayuda; es decir, si recibe apoyo, considera que posteriormente tendrá que devolver un favor. Entonces, cuando imagina esa posibilidad solo ocasiona que se agote emocionalmente y decida evitarla.

La psicología considera que estas personas tienen miedo de parecer "débiles" ante los demás. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Otro factor sería el temor a perder el control de la situación que están afrontando. ¿En qué sentido? En esta situación, un hombre o una mujer no solicita apoyo debido a que la solución brindada por la otra parte no era como lo esperaba en un principio; entonces, considera que está perdiendo autonomía.

Se debe tener en cuenta que las malas experiencias también influyen a presentar este patrón psicológico. Esto puede ocurrir cuando la persona solicitó ayuda y, en lugar de recibirla, solo fue ignorada, criticada o no le creyeron.

Para no experimentar este mismo sentimiento de rechazo o dolor, evita recurrir a la ayuda. Pese a ello, se trata de una mala decisión, ya que no todo tiene que ser resuelto por nuestra propia cuenta; a veces lo adecuado es recurrir a distintos puntos de vista.

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