Barrer todos los días, pasar el trapo para quitar el polvo, echar desinfectante en el piso al trapear y procurar que la cocina siempre esté ordenada al igual que las habitaciones son acciones normales que involucran la limpieza del hogar, pero ¿conoces a alguien que limpia casi de manera compulsiva su casa? De seguro te ha tocado visitar a algún familiar que no está tranquilo si es que no recoge los platos apenas acaban de comer o que ya está barriendo antes que todos se vayan o talvez eres tú quien se comporta así en su hogar. Frente a esto, la psicología analizó qué hay detrás de las personas que limpian desesperadamente y llegan a sentir una angustia severa si no lo hacen un día. Los expertos coinciden en que se trata no solo de orden, sino que buscan regularse emocionalmente. Aquí más detalles.

¿Qué dice la psicología de quienes limpian compulsivamente su casa?

La psicología asocia la limpieza compulsiva con el Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC), un problema de ansiedad donde la persona realiza actos repetitivos para calmar pensamientos intrusivos y angustiantes.

Con esto se busca una reducción de la fatiga mental, ya que un entorno despejado disminuye los estímulos visuales que compiten por la atención del cerebro, generando una sensación temporal de alivio o control. Eso no es todo, ya que uno de los fines principales es también la regulación emocional debido a que limpiar funciona como un mecanismo de defensa para evadir emociones difíciles, estrés o conflictos internos que la persona no sabe cómo gestionar.

La limpieza compulsiva se vive con urgencia y ansiedad. (Foto: MART PRODUCTION / Pexels)

“La limpieza saludable es flexible, responde a una necesidad real de higiene o comodidad, pero no genera malestar si un día no se hace. Permite disfrutar de un entorno agradable sin convertirse en una obligación constante”, explicó la psicóloga Leticia Martín Enjuto a ‘Cuerpomente’ quien agregó que hablamos de limpieza compulsiva cuando “se vive con urgencia y culpa”. Es decir, si no lo hace, sienten ansiedad. “La diferencia no está en la acción sino en la rigidez y en el impacto que tiene sobre el bienestar psicológico”.

¿Por qué hay personas que limpian su casa compulsivamente?

Los expertos también destacan algunos significados psicológicos detrás de este hábito:

Búsqueda de orden y control: ante la incertidumbre o la sensación de caos externo, el orden físico se utiliza como una señal artificial de estabilidad.

Antecedentes de exigencia: vivir en la infancia bajo normas muy estrictas, críticas o con falta de flexibilidad emocional suele predisponer a estas conductas en la edad adulta.

Miedo a la contaminación: existe un temor excesivo e irracional hacia los gérmenes, virus o la suciedad, creyendo que pueden causar un daño grave.

Con la limpieza compulsiva llega la búsqueda de orden y control. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

Desde la psicología también es bueno marcar una diferencia entre el orden y la compulsión, ya que una limpieza recurrente responde a necesidades reales de higiene y no genera culpa ni malestar si un día no se realiza; sin embargo, la limpieza compulsiva se vive con urgencia y ansiedad; si la persona no limpia, experimenta angustia severa y la actividad interfiere con su vida diaria.

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