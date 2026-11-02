Es uno de los espacios del hogar que más gérmenes y bacterias acumula, por lo que debe mantenerse siempre aseado, pero hacerlo en exceso no es buena señal. Para nadie es un secreto la gran carga microbiana que existe en el baño, por lo que es habitual que algún miembro de la familia o tú sean quienes tienen la tarea de echar desinfectante al inodoro, mantener impecables los azulejos y la mampara o pasar la esponja por el lavamanos y la grifería. Si bien esta es una tarea que sí o sí se debe realizar, hay quienes tienen la costumbre de hacerlo todos los días y de forma compulsiva. Frente a esto, la psicología analizó qué hay detrás de este hábito y los expertos coinciden en que no siempre representa que la persona sea muy higiénica, sino que esconde una necesidad de control y calma mental. En esta nota te explico más detalles.

Búsqueda de control y calma en medio del caos

Este lugar pequeño de la casa se vuelve una especie de refugio mental para muchos, ya que cuando la vida exterior o laboral se siente caótica, tener un espacio milimétricamente controlado envía una señal de predictibilidad al sistema nervioso, lo que reduce la ansiedad.

Y es que tras limpiar, la mente percibe que “algo ha vuelto a su sitio”, por lo que brinda calma mental y regulación emocional.

La limpieza extrema no responde únicamente a un tema de higiene, sino a una búsqueda de control, calma mental y regulación emocional. (Foto: Kaboompics / Pexels) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

La psicóloga Beatriz Gómez Herráez explicó a ‘El Mueble’ que “ordenar y limpiar son formas muy accesibles de ejercer control sobre algo concreto, y por eso muchas personas limpian más cuando están preocupadas o atraviesan una etapa de incertidumbre. Un experimento publicado en ‘Current Biology’ observó que, tras provocar ansiedad a los participantes, estos limpiaban un objeto con movimientos más repetitivos y pautados. Que limpiar nos calme no es un problema en sí mismo. Lo sería si se convirtiera en la única manera de regular el malestar o en una vía de escape para no pensar en problemas que tal vez escapan a nuestro control”.

Además, detalló que “un entorno limpio y previsible reduce la cantidad de estímulos que atender y de pequeñas tareas pendientes, y eso se traduce en descanso mental. Para muchas personas, saber que al menos un espacio de la casa está en orden funciona como un punto de apoyo, sobre todo en épocas en las que el resto de la vida se siente más caótico”.

Algunas personas poseen umbrales de tolerancia muy bajos ante estímulos visuales que consideran "imperfecciones". (Foto: Kaboompics / Pexels) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

El momento en que deja de ser un hábito saludable y causa alerta

Si bien para muchas personas el limpiar brinda bienestar y se pude quedar un día sin limpiarse sin que eso provoque sufrimiento o sensación de culpa, no para todos es así. Cuando se vuelve una compulsión para aliviar una angustia o pensamiento intrusivo, genera ansiedad intensa, irritabilidad o malestar, es momento de buscar ayuda ya que se puede estar enfrentando un posible Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC).

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.