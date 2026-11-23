En el día a día, hay quienes tienen cronometradas cada una de sus actividades y al despertar tienden la cama antes de ducharse e ir por el primer café, mientras que otros actúan siguiendo necesidades emocionales. De seguro te pasó alguna vez que visitaste a un familiar y notaste que la sala y la cocina estaban perfectamente recogidas y acomodadas, pero al ir al baño viste que la puerta del cuarto estaba abierta y todo se encontraba desordenado o eres tú quien no puede mantener su habitación impecable, pero no descuida la limpieza del comedor o el ingreso a casa. La psicología analizó qué hay detrás de este hábito y los expertos coinciden en que no siempre es señal de dejadez, sino que puede reflejar nuestras prioridades. En esta nota te brindo más detalles.

Limpiar los espacios comunes es señal de control y regulación

La psicología suele interpretar este contraste como una diferencia entre la imagen o el control hacia el exterior y el refugio íntimo o el nivel de energía interna. Y es que ordenar zonas visibles o compartidas ayuda a reducir la ansiedad y a sentir que al menos una parte del entorno está bajo control cuando hay estrés o incertidumbre.

De esta manera, un espacio despejado disminuye el ruido visual y la sensación de tareas pendientes, facilitando la calma y el enfoque.

Y es que hay lugares pensados para la convivencia, el uso diario y, sobre todo, para recibir visitas. La necesidad de mantenerlos despejados responde a normas sociales o al deseo de ofrecer una buena impresión y facilitar la funcionalidad práctica. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Descuidar el dormitorio puede ser señal de fatiga mental

Al ser el lugar más privado, muchas personas bajan la guardia allí y dejan de sostener el esfuerzo o la imagen ordenada que proyectan hacia afuera. El desorden constante en el cuarto suele vincularse con cansancio, dificultad para sostener rutinas o procrastinación (como señalan autores y psicólogos como Joseph Ferrari o Jordan Peterson).

La psicóloga Ana Galán explicó a ‘Cuerpomente’ que lo primero que hay que dejar de pensar es que se trata de una persona caótica y desordenada, sino que detrás de estos gestos lo que se esconde es una fuerte tendencia hacia priorizar lo esencial.

“Para empezar, nadie tiene energía infinita para mantener una casa entera (…) Así que casi todo el mundo reparte, aunque no se dé cuenta, y suele poner el esfuerzo donde más se nota: la cocina, porque se usa varias veces al día, y el salón, porque es donde uno se para y necesita sentirse cómodo. La habitación, en cambio, se usa a oscuras y con los ojos cerrados. Eso no es desorden, es reparto”.

Y es que el dormitorio es la única parte de la casa que no se enseña a los invitados por norma general y es ese espacio del hogar que nos pertenece solo a nosotros, a quienes vivimos en esa casa. “Para mucha gente es, literalmente, la única habitación donde no hay que estar presentable. Donde nada va a ser mirado ni valorado por nadie (…) Que ahí haya desorden no habla siempre de descuido: a veces habla de tener un lugar donde se puede dejar de rendir”.

El cuarto llega a ser un refugio personal y, al tratarse de un espacio íntimo que queda fuera de la mirada ajena, entonces la persona no siente la presión de responder a las expectativas de otros sobre su orden o cuidado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Señal de alerta si es repentino o constante

Si el descuido aparece de golpe o se acompaña de apatía persistente, especialistas como Kendra Cherry recuerdan que puede reflejar agotamiento emocional o estados como la depresión.

“Hay otro caso distinto que también conviene separar (…)Cuando el desorden deja de ser una elección y aparece porque no hay energía para nada, no estamos ante una preferencia de espacios, sino ante una señal”, agregó Ana Galán porque si este desorden llega acompañado “de cansancio, de desgana o de haber dejado de hacer cosas que antes se hacían” es hora de prestarle atención a estas señales.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.