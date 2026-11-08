Si bien no todos tienen hábitos marcados para realizar las labores del hogar y prefieren tareas elementales como lavar los platos de la cocina, mantener el baño impecable o barrer la sala, también están los que no sienten mayor diferencia si se van a trabajar dejando la cama destendida o si tienen un poco de desorden visual en su entorno; sin embargo, no todos se sienten en paz viviendo así. ¿Te ha tocado convivir con alguien que todos los días limpiaba su habitación por más que no esté sucia o eres tú quien no puede estar tranquilo/a si no pasa el trapo y devuelve cada cosa a su lugar? La psicología analizó qué hay detrás de este hábito y los expertos coinciden en que estas personas están buscando calma mental y control. Aquí te dejo más información.

Refleja una necesidad de control, calma mental y reducción de la carga cognitiva

Desde la psicología, limpiar la habitación todos los días —incluso cuando ya está impecable— rara vez responde a una simple cuestión de higiene, sino que suele ser un mecanismo emocional para buscar equilibrio interno.

Ordenar un espacio físico propio envía una señal inmediata al cerebro: “puedo hacerme cargo de algo y poner orden”, lo que reduce la sensación de vulnerabilidad.

A esto se suma que el cerebro no procesa el entorno solo como decoración, sino como información. Los estímulos visuales constantes, aunque sean mínimos, se registran como “tareas pendientes”. Un espacio ultra-despejado disminuye el ruido mental y genera descanso, algo que la gran mayoría busca al llegar a casa.

Tras limpiar, la mente percibe que “algo ha vuelto a su sitio”, por lo que brinda calma mental y regulación emocional. (Foto: Polina Tankilevitch / Pexels)

Es un hábito que brinda regulación de la ansiedad y el estrés

Los expertos afirman que realizar movimientos repetitivos, como frotar, ayuda a descargar tensión acumulada. Además, funciona como vía rápida para calmar la mente en momentos de preocupación o incertidumbre.

La psicóloga Beatriz Gómez Herráez explicó a ‘El Mueble’ que “ordenar y limpiar son formas muy accesibles de ejercer control sobre algo concreto, y por eso muchas personas limpian más cuando están preocupadas o atraviesan una etapa de incertidumbre (…) un entorno limpio y previsible reduce la cantidad de estímulos que atender y de pequeñas tareas pendientes, y eso se traduce en descanso mental. Para muchas personas, saber que al menos un espacio de la casa está en orden funciona como un punto de apoyo, sobre todo en épocas en las que el resto de la vida se siente más caótico”.

También hay personas que limpian de manera compulsiva, aunque no sea realmente necesario. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

Cuándo deja de ser un hábito saludable y es motivo de preocupación

Para muchos, limpiar es un acto que brinda bienestar, pero cuando no hacerlo se vuelve una compulsión para aliviar una angustia o pensamiento intrusivo, genera ansiedad intensa, irritabilidad o malestar, es momento de buscar ayuda ya que se puede estar enfrentando un posible Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC).

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