Va mucho más allá de un gusto estético o deseo de presumir los viajes. De seguro te pasó que fuiste a visitar a un familiar y lo primero que llamó tu atención al entrar a la cocina fue encontrarte con la refrigeradora muy bien adornada o eres tú quien cada vez que sale de vacaciones no puede evitar pensar en ese souvenir con el nombre del destino elegido. Y es que muchas personas disfrutan llenando la nevera de imanes y la psicología analizó qué hay detrás de esta tendencia. Los expertos destacan que se trata de una forma de conectar con su identidad e historia, pero no es lo único. En esta nota te brindo más detalles para entenderlo mejor.

Los imanes son disparadores de memoria

Colocarlos cuidadosamente en la parte frontal de este electrodoméstico responde a motivaciones profundas vinculadas con la memoria y la identidad. A diferencia de las fotografías guardadas en el teléfono o en un cajón, un imán está en una superficie que se mira varias veces al día. Esa exposición constante actúa como una señal visual que facilita que la mente recupere recuerdos autobiográficos (un viaje, un ser querido, una etapa de la vida) de forma espontánea.

Los imanes que acumulamos en la nevera pueden ser mucho más que simples recuerdos de viajes porque nos ayudan a mantener vivas experiencias importantes. (Foto: Melike B / Pexels) / MELiKE BENLi

De esta manera, la puerta del refrigerador funciona como un mural o una “autobiografía visual” donde cada pieza representa un fragmento de la historia personal y ayuda a responder preguntas fundamentales de la identidad: no solo dónde se ha estado, sino quién se era en ese momento.

“Un imán comprado durante unas vacaciones puede parecer insignificante para cualquier otra persona, pero adquiere un significado especial para quien lo conserva. Al verlo, puede recordar una conversación, una experiencia compartida o la sensación que experimentó al conocer un lugar nuevo”, explicó la psicóloga Leticia Martín Enjuto a ‘Cuerpomente’.

Para algunas personas la puerta de la nevera termina convirtiéndose en un espacio cargado de significado personal. (Foto: Damir K / Pexels)

El impacto emocional al mirar los imanes

Las personas no coleccionan estos objetos de forma neutra. Los estudios muestran que se recolocan, se desplazan a lugares privilegiados o incluso se guardan en un cajón dependiendo del valor afectivo o de si evocan recuerdos felices, agridulces o difíciles.

Es por eso que, para muchos, rodearse de ellos refuerza la autoestima, sentido de pertenencia y la continuidad personal a lo largo del tiempo.

“Esta costumbre también puede estar relacionada con la manera en que construimos nuestra identidad a lo largo del tiempo (…) Las experiencias que vivimos no quedan aisladas unas de otras, sino que forman parte de la historia que nos contamos sobre nosotros mismos (...) Esto no significa que las personas que tienen muchos imanes sean necesariamente más nostálgicas, sino que encuentran en esos objetos una forma de mantener cerca determinadas experiencias que consideran significativas”, agregó la experta.

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