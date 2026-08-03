Hay momentos en los que las lágrimas son inevitables como cuando se pierde a un familiar, algo no nos sale como lo esperábamos o tenemos que afrontar situaciones de alto estrés. Una de estas es cuando se está en medio de un intercambio de ideas que cada vez se pone más tenso y uno de los dos empieza a conmoverse. Frente a esto, lo primero que se puede pensar es que es un signo de debilidad, pero la psicología no lo ve así. Los expertos analizaron por qué las personas no pueden evitar llorar en medio de una discusión y la conclusión es que activan un mecanismo de defensa y esto se vuelve una respuesta de desbordamiento emocional. Aquí te cuento más detalles para que entiendas a quien tienes al frente o puedas hacer un autoanálisis si sientes que usualmente te sucede.

MIRA TAMBIÉN Qué dice la psicología de quienes no disfrutan de los abrazos

¿Qué significa para la psicología que una persona no pueda evitar llorar al discutir?

La psicología explica que llorar durante una discusión no es un signo de debilidad ni de excesiva sensibilidad. Se trata de una respuesta biológica y un mecanismo de afrontamiento ante la sobrecarga de estrés, la frustración y la sensación de impotencia que desbordan el sistema nervioso.

El llanto actúa como un regulador biológico diseñado para reducir los niveles de estrés en el organismo de manera acelerada y es que cuando nos enfrentamos a un conflicto, el sistema nervioso autónomo se activa de inmediato, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina.

Para la psicología, esto sucede como una manifestación de impotencia, frustración o rabia acumulada que el cuerpo no logra procesar únicamente a través de las palabras. También los expertos destacan que suele suele aparecer cuando sientes que no te comprenden, que tus argumentos no son escuchados o ante la falta de control de la situación.

El llanto es la forma que tiene el organismo de liberar adrenalina acumulada. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué motiva que una persona llore al discutir?

Para muchos, el llanto es sinónimo de tristeza y solo debería aparecer en esa circunstancia, pero durante una pelea lo que muchas veces se quiere evitar es dar esa sensación de fragilidad, pero el organismo tiene una respuesta diferente.

El fenómeno ocurre principalmente porque el cerebro no distingue la tristeza del enojo extremo. Cuando se eleva el ritmo cardíaco y la tensión muscular de forma drástica se activa un mecanismo de lucha o huida. Al alcanzar una saturación de estímulos, la amígdala cerebral, que gestiona nuestras emociones, envía una señal de emergencia. Es en ese momento exacto cuando las lágrimas aparecen como una válvula de escape natural.

De esta manera, el llanto ayuda a reducir los niveles de estrés en el organismo de manera acelerada.

La adrenalina, la frustración y la tensión emocional juegan un papel clave en el llanto durante las discusiones. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué hacer si siempre lloras cuando discutes

Los expertos en psicología son enfáticos en afirmar que no significa que seas débil o incapaz de gestionar las emociones, sino que se trata de una respuesta involuntaria del organismo ante situaciones emocionalmente exigentes. Para esto, existen algunas pautas que se pueden seguir:

Practica técnicas para reducir la activación física como la respiración diafragmática que es inhala profundamente expandiendo el abdomen para activar el sistema nervioso parasimpático y frenar la adrenalina.

Haz una pausa temporal si la conversación se vuelve demasiado intensa, ya que alejarte del estímulo reduce la intensidad de la respuesta en la amígdala cerebral.

Intenta redirigir la atención hacia pensamientos más calmados.

Trabaja la comunicación asertiva para expresar lo que se siente sin acumular tensión.

Identifica las emociones antes de que lleguen al punto de desbordarse.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.