Hay momentos donde derramar algunas lágrimas resulta inevitable porque nos emocionamos, sentimos dolor, estamos despidiendo a alguien, vivimos un instante de gran alegría e, incluso, cuando el sentimiento principal es la rabia, frustración o impotencia, ¿en alguna ocasión viste a un compañero de trabajo, familiar o amigo llorar de cólera o fuiste tú quien no pudo contenerse cuando la molestia se volvió insoportable? La psicología analizó por qué hay personas que lloran cuando están molestas y los expertos destacan que no se trata de debilidad, sino de la activación de un mecanismo de defensa y aprendizaje de la infancia. Aquí te brindo más detalles.
¿Qué dice la psicología de quienes lloran cuando están molestos?
Llorar cuando estás molesto es una respuesta automática del sistema nervioso ante una emoción muy intensa, y no significa que seas débil o estés confundiendo la tristeza con la ira.
Es por eso que una persona puede sentirse furiosa, frustrada o indignada y, al mismo tiempo, empezar a llorar y estas lágrimas no necesariamente indican que la emoción dominante haya cambiado, sino que pueden formar parte de la manera en que el organismo expresa y regula una experiencia emocional intensa.
¿Por qué algunas personas lloran cuando están molestas?
Los expertos en psicología destacan que este llanto de rabia o frustración responde a varios factores clave:
- Mecanismo de defensa: funciona como una válvula de escape del cuerpo cuando la tensión, la indignación o el estrés superan lo que puedes procesar o expresar con palabras en ese momento.
- Aprendizaje en la infancia: a veces, las personas aprendieron de pequeños que estar tristes era aceptado o consolado, pero enojarse era castigado o prohibido. El cerebro asimila el llanto como una vía segura para canalizar la rabia reprimida.
- Regulación emocional: el sistema nervioso simpático se activa al máximo durante un enfado. Las lágrimas y la respiración agitada ayudan a estimular el hipotálamo para calmar el cuerpo y bajar la intensidad del golpe emocional.
- Mezcla de emociones: la molestia rara vez viene sola; suele estar acompañada de impotencia, dolor, frustración o la sensación de no ser escuchado, lo que provoca una reacción mixta.
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