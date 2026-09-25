Hay momentos donde derramar algunas lágrimas resulta inevitable porque nos emocionamos, sentimos dolor, estamos despidiendo a alguien, vivimos un instante de gran alegría e, incluso, cuando el sentimiento principal es la rabia, frustración o impotencia, ¿en alguna ocasión viste a un compañero de trabajo, familiar o amigo llorar de cólera o fuiste tú quien no pudo contenerse cuando la molestia se volvió insoportable? La psicología analizó por qué hay personas que lloran cuando están molestas y los expertos destacan que no se trata de debilidad, sino de la activación de un mecanismo de defensa y aprendizaje de la infancia. Aquí te brindo más detalles.

Una persona puede sentirse furiosa, frustrada o indignada y, al mismo tiempo, empezar a llorar. (Foto: Pexels) / Karolina Grabowska STAFFAGE

¿Qué dice la psicología de quienes lloran cuando están molestos?

Llorar cuando estás molesto es una respuesta automática del sistema nervioso ante una emoción muy intensa, y no significa que seas débil o estés confundiendo la tristeza con la ira.

Es por eso que una persona puede sentirse furiosa, frustrada o indignada y, al mismo tiempo, empezar a llorar y estas lágrimas no necesariamente indican que la emoción dominante haya cambiado, sino que pueden formar parte de la manera en que el organismo expresa y regula una experiencia emocional intensa.

Las respuestas recibidas durante la infancia pueden influir en cómo una persona aprende a expresar y regular sus emociones. (Foto: Liza Summer / Pexels)

¿Por qué algunas personas lloran cuando están molestas?

Los expertos en psicología destacan que este llanto de rabia o frustración responde a varios factores clave:

Mecanismo de defensa: funciona como una válvula de escape del cuerpo cuando la tensión, la indignación o el estrés superan lo que puedes procesar o expresar con palabras en ese momento.

funciona como una válvula de escape del cuerpo cuando la tensión, la indignación o el estrés superan lo que puedes procesar o expresar con palabras en ese momento. Aprendizaje en la infancia: a veces, las personas aprendieron de pequeños que estar tristes era aceptado o consolado, pero enojarse era castigado o prohibido. El cerebro asimila el llanto como una vía segura para canalizar la rabia reprimida.

a veces, las personas aprendieron de pequeños que estar tristes era aceptado o consolado, pero enojarse era castigado o prohibido. El cerebro asimila el llanto como una vía segura para canalizar la rabia reprimida. Regulación emocional: el sistema nervioso simpático se activa al máximo durante un enfado. Las lágrimas y la respiración agitada ayudan a estimular el hipotálamo para calmar el cuerpo y bajar la intensidad del golpe emocional.

el sistema nervioso simpático se activa al máximo durante un enfado. Las lágrimas y la respiración agitada ayudan a estimular el hipotálamo para calmar el cuerpo y bajar la intensidad del golpe emocional. Mezcla de emociones: la molestia rara vez viene sola; suele estar acompañada de impotencia, dolor, frustración o la sensación de no ser escuchado, lo que provoca una reacción mixta.

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