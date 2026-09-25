El llorar no es exclusivo para momentos de tristeza o inmensa alegría, sino que muchas veces caen lágrimas en medio del enojo o tensión. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
El llorar no es exclusivo para momentos de tristeza o inmensa alegría, sino que muchas veces caen lágrimas en medio del enojo o tensión. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
Sandra Morales Gonzales

Hay momentos donde derramar algunas lágrimas resulta inevitable porque nos emocionamos, sentimos dolor, estamos despidiendo a alguien, vivimos un instante de gran alegría e, incluso, cuando el sentimiento principal es la rabia, frustración o impotencia, ¿en alguna ocasión viste a un compañero de trabajo, familiar o amigo llorar de cólera o fuiste tú quien no pudo contenerse cuando la molestia se volvió insoportable? La psicología analizó por qué hay personas que lloran cuando están molestas y los expertos destacan que no se trata de debilidad, sino de la activación de un mecanismo de defensa y aprendizaje de la infancia. Aquí te brindo más detalles.

MIRA TAMBIÉN
Una persona puede sentirse furiosa, frustrada o indignada y, al mismo tiempo, empezar a llorar. (Foto: Pexels)
Una persona puede sentirse furiosa, frustrada o indignada y, al mismo tiempo, empezar a llorar. (Foto: Pexels)
/ Karolina Grabowska STAFFAGE

¿Qué dice la psicología de quienes lloran cuando están molestos?

Llorar cuando estás molesto es una respuesta automática del sistema nervioso ante una emoción muy intensa, y no significa que seas débil o estés confundiendo la tristeza con la ira.

Es por eso que una persona puede sentirse furiosa, frustrada o indignada y, al mismo tiempo, empezar a llorar y estas lágrimas no necesariamente indican que la emoción dominante haya cambiado, sino que pueden formar parte de la manera en que el organismo expresa y regula una experiencia emocional intensa.

Las respuestas recibidas durante la infancia pueden influir en cómo una persona aprende a expresar y regular sus emociones. (Foto: Liza Summer / Pexels)
Las respuestas recibidas durante la infancia pueden influir en cómo una persona aprende a expresar y regular sus emociones. (Foto: Liza Summer / Pexels)

¿Por qué algunas personas lloran cuando están molestas?

Los expertos en psicología destacan que este llanto de rabia o frustración responde a varios factores clave:

  • Mecanismo de defensa: funciona como una válvula de escape del cuerpo cuando la tensión, la indignación o el estrés superan lo que puedes procesar o expresar con palabras en ese momento.
  • Aprendizaje en la infancia: a veces, las personas aprendieron de pequeños que estar tristes era aceptado o consolado, pero enojarse era castigado o prohibido. El cerebro asimila el llanto como una vía segura para canalizar la rabia reprimida.
  • Regulación emocional: el sistema nervioso simpático se activa al máximo durante un enfado. Las lágrimas y la respiración agitada ayudan a estimular el hipotálamo para calmar el cuerpo y bajar la intensidad del golpe emocional.
  • Mezcla de emociones: la molestia rara vez viene sola; suele estar acompañada de impotencia, dolor, frustración o la sensación de no ser escuchado, lo que provoca una reacción mixta.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de y .

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC