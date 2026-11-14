Todo ser humano ha tenido la oportunidad de visualizar una película, sea en su casa o en el cine. Si bien estas cintas tienen el propósito de generar entretenimiento por un par de horas, hay personas que comienzan a llorar posterior a una escena emotiva. ¿Por qué suele ocurrir ello? La psicología tiene una respuesta interesante sobre este comportamiento.

Quizás te identifiques con este comportamiento. Al apreciar el deceso de un personaje querido o una acción que genera ternura, comenzaste a derramar lágrimas por varios segundos.

A primera impresión, puedes interpretar que posees una personalidad sensible; aunque se trata de una percepción válida, los profesionales de salud mental añaden otros factores que son necesarios prestar atención.

Cada persona tiene una forma de reaccionar al visualizar una película. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre llorar fácilmente al ver una película

Los psicólogos afirman que tener esta reacción ante una escena emotiva solo demuestra un alto nivel de empatía. En ese momento, el cerebro activa las regiones que se encenderían como si estuviéramos afrontando esa misma situación.

Para el portal especializado Selia , esto se debe a las neuronas espejos, ya que “permiten conectar con las emociones de los demás, incluso si son de personajes ficticios”.

Este comportamiento también pone en evidencia un buen nivel de inteligencia personal de quien lo pone en práctica. Para los profesionales de salud mental, esta persona cuenta con la capacidad de reconocer, entender y gestionar las propias emociones.

Los psicólogos afirman que estas personas presentan una alta inteligencia emocional. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Entonces, los profesionales de Selia indican que llorar no tiene por qué ser considerado como un signo de debilidad; al contrario, es una clara señal de que aún somos conscientes de sentir y de conectarnos con lo que nos rodea.

En una entrevista otorgada a CuerpoMente , la psicóloga Leticia Martín Enjuto brindó una perspectiva interesante: llorar al ver una película puede significar una necesidad de desahogo por distintas emociones acumuladas.

“Una persona estresada o vulnerable puede reaccionar con mayor facilidad a escenas conmovedoras, mientras que alguien en un estado de ánimo más estable o distraído probablemente no se vea tan afectado”, añade la profesional.

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