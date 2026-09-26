Cuando una persona llora, existe una razón de ello, ya sea positiva o negativa; sin embargo, hay casos específicos donde comienzan a lagrimear sin una causa aparente. ¿Te ha ocurrido en algún momento o conoces a alguien con este hábito? Entonces, es importante que tomes en cuenta lo que revelan los expertos en psicología sobre este patrón. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

De identificarte con el llanto inexplicable, no tienes por qué considerarte como “alguien raro”, ya que muchas personas pasan por lo mismo; se trata de una experiencia que poca gente se atreve a comentar hacia los demás por temor a sentirse avergonzada.

En ese punto, los profesionales de la psicología señalan que el hábito de llorar sin una razón aparente puede tratarse de un mecanismo de auto-calma, el cual ayuda al sistema nervioso a equilibrarse ante una situación estresante.

Los psicólogos no recomiendan reprimir el llanto, ya que no está permitiendo liberar las emociones negativas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Karolina Grabowska STAFFAGE

Qué dice la psicología sobre las personas que lloran sin una causa aparente

Los expertos en salud mental resaltaron algo sumamente importante: el llanto inexplicable puede revelar patrones amplios de desregulación emocional, especialmente si las lágrimas son de manera frecuente o perturbadoras.

Esto se vincula casi siempre al estrés acumulado, ya sea por responsabilidades financieras, laborales o del hogar. Cuando una persona no gestiona correctamente sus exigencias, las sustancias bioquímicas relacionadas con el estrés —como el cortisol y la adrenalina— se incrementan y necesitan ser liberadas de alguna forma.

Es así que el llanto sirve como esa “válvula de escape” para liberar esa energía pesada. Para los profesionales, se trataría de una vía aceptable, a comparación de mostrar agresividad para retomar la tranquilidad.

Otra razón por la cual una persona llora sin explicación alguna es que su sistema nervioso reaccionó a señales que no notaron de forma consciente. Para una mejor comprensión, es posible que un tono de voz, una frase o una canción pueden activar recuerdos o emociones del pasado.

“Las lágrimas brotan antes de que tu mente se dé cuenta de qué las ha desencadenado”, así explican los psicólogos de ReachLink .

El llanto inexplicable también se debe a que el sistema nervioso de una persona identificó recuerdos que despiertan emociones. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

En qué momento el llanto inexplicable puede revelar la necesidad de ayuda profesional

Los psicólogos indican que se debe prestar atención cuando esta práctica se vuelve frecuente, difícil de controlar o resulta agotadora cada día, pues estarías manejando una carga emocional importante que aún no has logrado gestionarla adecuadamente.

Dicha situación podría revelarte que estás pasando por un cuadro de depresión, ansiedad o un trauma que aún no has logrado resolver. De no tratarla a tiempo, tu salud mental puede verse afectada y te aislarás socialmente.

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