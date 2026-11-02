Cada día interactuamos con distintas personas, ya sea por razones laborales, de estudio o por azares del destino. Durante esta práctica existen ciertas acciones que pueden revelar ciertos rasgos de la personalidad de un ser humano. Por suponer, ¿acostumbras fijamente a los ojos a alguien cuando mantienes una charla? Para los especialistas en psicología , dicha práctica tiene distintos significados que necesitas descubrirlos.

No todas las personas tienen la capacidad suficiente para sostener la mirada durante una conversación, pues a los pocos segundos la desvían; eso se debe a que se sienten intimidadas, no están acostumbradas o presentan poca seguridad.

Entonces, ¿qué se puede deducir de alguien que sí mantiene la mirada fijamente? Tras distintos estudios realizados, los profesionales de salud mental tienen una visión al respecto.

Son pocas personas que les cuesta sostener la mirada durante una conversación. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / OLEXA

Qué dice la psicología de las personas que miran fijamente mientras conversan

Para los psicólogos, se trata de una forma poderosa de comunicación no verbal, la cual transmite emociones, intenciones y reforzar lo que se está expresando en palabras. Por lo tanto, si se mantiene la mirada fija, se puede expresar confianza, interés, empatía, entre otros.

Por su parte, un sitio especializado en salud mental puntualizó algo sumamente interesante: quien pone en práctica este comportamiento está intentando fortalecer la conexión emocional. Eso sí, esto solo ocurre con su entorno más cercano, ya sea la familia, amigos o pareja.

También añadió que es una señal de atracción. De esa manera, el hombre o la mujer está intentando demostrar interés, aunque se necesitan de otras acciones para confirmar ese gusto.

Mirar fijamente a los ojos puede tratarse de una señala de atracción o una forma de ganar confianza. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / krukphoto.com

Paula Martínez Barral, psicóloga y máster en neurociencia cognitiva por la Universidad de Granada, complementó lo anteriormente indicado resaltando que mirar fijamente a los ojos se trata de una forma de aplicar dominación o analizar lo que transmite la otra parte.

Como notaste, mirar fijamente a los ojos tiene distintos significados. Aunque lo ideal es mantener este hábito durante las conversaciones, es adecuado saber en qué momento desviar la mirada para no ocasionar incomodidad durante la charla.

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