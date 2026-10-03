De seguro te pasó que tras despertarte te quedaste sentado al borde de la cama mirando el piso por varios segundos o que en un momento de tensión levantaste la vista y te ‘colgaste’ sin despegar los ojos de la pared hasta que alguien te pasó la voz. Y es que a muchas personas le suele pasar que se quedan mirando un punto fijo sin hacer nada y, aunque para algunos sea una pérdida de tiempo, la psicología lo ve de otra forma. Los expertos analizaron qué hay detrás de este comportamiento y coinciden en que los individuos lo hacen para darse un respiro mental frente al cansancio, además de buscar un espacio sin estímulos para divagar. Aquí te dejo más información.

¿Qué dice la psicología de quienes miran un punto fijo sin hacer nada?

Desde la psicología, este es un acto de descanso mental y contemplación pasiva que beneficia la salud cerebral, lejos de ser una pérdida de tiempo. Quedarse mirando un punto fijo sin hacer nada es una pausa cognitiva automática en la que el cerebro reduce los estímulos externos para procesar información interna.

Además, también ayuda a encontrar soluciones originales a problemas que estabas analizando, permite digerir vivencias y recuperar la calma en momentos de tensión y, sobre todo, es un mecanismo de defensa para recuperar fuerzas antes de continuar con una tarea, algo que se conoce como ahorro de energía.

Aunque muchas veces parece una simple distracción, este comportamiento suele tener muchos beneficios. (Foto: lifeforstock / Magnific) / siraphol s.

¿Qué ocurre en la mente y el cerebro al mirar un punto fijo?

Desde la psicología y la neurociencia este fenómeno conocido popularmente como “mirar a la nada” tiene poderosas consecuencias:

Divagación mental (mind wandering): aunque parece que no piensas en nada, la atención se desconecta del entorno y se vuelca hacia el interior.

aunque parece que no piensas en nada, la atención se desconecta del entorno y se vuelca hacia el interior. Activación de la Red Neuronal por Defecto (DMN): se encienden áreas del cerebro encargadas de organizar recuerdos, reflexionar sobre uno mismo, planear el futuro o procesar emociones.

se encienden áreas del cerebro encargadas de organizar recuerdos, reflexionar sobre uno mismo, planear el futuro o procesar emociones. Reorganización y descanso: funciona como un respiro mental frente al cansancio, el estrés, el aburrimiento o la sobrecarga de información.

Aunque parece que no piensas en nada, la atención se desconecta del entorno y se vuelca hacia el interior. (Foto: Artem Podrez / Pexels)

Sin embargo, no hay que pasar por alto ciertas características que hacen que este proceso deje de ser normal:

Rumiación: si en lugar de descansar o fluir, la mente queda atrapada en pensamientos angustiosos y repetitivos que generan malestar.

si en lugar de descansar o fluir, la mente queda atrapada en pensamientos angustiosos y repetitivos que generan malestar. Disociación: si ocurre de forma muy persistente acompañada de una desconexión profunda de la realidad o de uno mismo (despersonalización), puede ser señal de estrés agudo o trauma. Si sucede de manera ocasional y te deja una sensación de alivio, es completamente inofensivo.

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