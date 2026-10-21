Cuando buscamos fuera lo que deberíamos encontrar dentro, estamos cometiendo un terrible error. Las decisiones que te hacen feliz deben ser solo tuyas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Cuando buscamos fuera lo que deberíamos encontrar dentro, estamos cometiendo un terrible error. Las decisiones que te hacen feliz deben ser solo tuyas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
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Bien dicen que para ser felices no necesitamos nada del exterior, sino lo que está en nuestro interior; sin embargo, no todos piensan así. El filósofo chino Confucio tiene una poderosa frase sobre dónde explorar la dicha: “El hombre superior busca la felicidad en sí mismo; el hombre inferior la busca en los demás”. Y e que cuando rastreamos fuera lo que deberíamos encontrar dentro, estamos cometiendo un terrible error. Teniendo en cuenta que algunos son esclavos de lo externo y no son capaces de responsabilizarse de su propia felicidad, la psicología analizó qué hay detrás de estas personas. Los expertos coinciden en que se trata de individuos que tienen apego ansioso y requieren validación externa. Aquí te brindo más detalles.

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Las heridas de la infancia y el miedo al rechazo

La psicología explica que quienes necesitan de forma excesiva a los demás para sentirse bien suelen tener una autoestima frágil y un apego ansioso. En lugar de generar su propio valor, dependen de la validación externa, la aprobación constante o la admiración para regular sus emociones y evitar un profundo vacío interno.

Quienes tienen baja autoestima y un vacío interno suelen necesitar más de los demás para sentirse bien. (Foto: Alex Green / Pexels)
Quienes tienen baja autoestima y un vacío interno suelen necesitar más de los demás para sentirse bien. (Foto: Alex Green / Pexels)

¿Por qué? los expertos en psicología son enfáticos en afirmar que una de las causas principales son las heridas de la infancia: patrones de crianza donde el afecto fue condicionado, inconstante o donde hubo carencias afectivas y miedo al abandono.

A esto también se suma otro miedo y es al rechazo. Estas personas tienen terror a no encajar, a molestar o a ser juzgados negativamente, lo que lleva a anular las propias preferencias. Además, afrontan una dificultad con la soledad, es decir, tienen incapacidad de estar a solas con sus propios pensamientos o emociones sin sentir ansiedad o desvalorización.

El bienestar propio queda atado a ser útil, agradable o indispensable para el entorno. (Foto: Polina Zimmerman / Pexels)
El bienestar propio queda atado a ser útil, agradable o indispensable para el entorno. (Foto: Polina Zimmerman / Pexels)

No necesitas esperar a que algo cambie afuera

Los expertos afirman que cuando rastreamos fuera lo que deberíamos encontrar dentro, estamos cometiendo un terrible error y esto es apoyado por Tal Ben-Shahar, profesor de la Universidad de Harvard, quien llama a este fenómeno “falacia de llegada”. Según desde ‘Cuerpomente’, la idea de que la felicidad llegará cuando cambie fuera nos instala en una actitud pasiva, convirtiéndonos en esclavos de lo externo, en lugar de en personas capaces de responsabilizarse de su propia felicidad.

Aquí también hay que tener en cuenta que esto puede generar una pérdida de identidad porque la persona deja de saber qué le gusta o qué piensa, adaptándose por completo a lo que cree que los demás esperan de ella y le cuesta decir “no” por miedo a decepcionar o generar conflictos.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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