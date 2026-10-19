Para algunos se trata de personas ególatras o narcisistas que tienen el ego inflado y que buscan proteger su autoimagen y no son capaces de aceptar sus errores, mientras que otros los consideran testarudos y tercos por mantenerse firme en su postura y no ceder ante argumentos contrarios. ¿Alguna vez te pasó que un compañero de trabajo, jefe o miembro de tu familia se ganó las miradas de todos en medio de una reunión porque ‘no daba tu brazo a torcer’ y solo necesitaba que le dieran la razón todo el tiempo? Esta es una escena más que cotidiana en muchos lugares y por eso la psicología analizó qué hay detrás de este comportamiento. Los expertos coinciden en que estos individuos tienen rigidez mental e inseguridades profundas. Aquí te brindo más detalles.

Creer estar siempre en lo cierto es un error y esconde una necesidad de validación y control. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Baja tolerancia a la incertidumbre y miedo a la vulnerabilidad

La psicología explica que la necesidad constante de tener la razón no refleja una superioridad real, sino inseguridades profundas, rigidez mental y un mecanismo de defensa del ego.

Para estas personas, equivocarse no es un simple fallo, sino una amenaza directa a su autoimagen, su inteligencia o su valor personal. Admitir un error se vive como una humillación o una pérdida de autoridad.

Es aquí donde más de uno se pregunta por qué siempre quieren tener la razón y los expertos son enfáticos en decir que esto les da orden, control y calma. Aceptar que su versión es incompleta o que el otro puede tener un punto válido les genera un vacío o una ansiedad difíciles de soportar.

Esta actitud destruye la empatía y genera conflictos innecesarios. (Foto: Liza Summer / Pexels)

¿Una característica aprendida?

El querer tener siempre la razón también puede tener orígenes familiares o de poder. Muchas veces aprendieron en la infancia que quien tenía la última palabra era quien mandaba, o que equivocarse conllevaba rechazo o vergüenza.

Es por esto que buscan dominar para alimentar su ego y enmascarar carencias internas, en resumen, una necesidad de validación y control que, a la larga, puede traer más de una complicación porque esta actitud destruye la empatía, genera conflictos innecesarios y el otro termina cediendo solo por cansancio o agotamiento, no porque haya sido convencido.

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