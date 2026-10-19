Para estas personas, admitir un error se siente como una amenaza directa a su identidad y valor personal. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Para estas personas, admitir un error se siente como una amenaza directa a su identidad y valor personal. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
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Para algunos se trata de personas ególatras o narcisistas que tienen el ego inflado y que buscan proteger su autoimagen y no son capaces de aceptar sus errores, mientras que otros los consideran testarudos y tercos por mantenerse firme en su postura y no ceder ante argumentos contrarios. ¿Alguna vez te pasó que un compañero de trabajo, jefe o miembro de tu familia se ganó las miradas de todos en medio de una reunión porque ‘no daba tu brazo a torcer’ y ? Esta es una escena más que cotidiana en muchos lugares y por eso la psicología analizó qué hay detrás de este comportamiento. Los expertos coinciden en que estos individuos tienen rigidez mental e inseguridades profundas. Aquí te brindo más detalles.

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Creer estar siempre en lo cierto es un error y esconde una necesidad de validación y control. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Creer estar siempre en lo cierto es un error y esconde una necesidad de validación y control. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Baja tolerancia a la incertidumbre y miedo a la vulnerabilidad

La psicología explica que la necesidad constante de tener la razón no refleja una superioridad real, sino inseguridades profundas, rigidez mental y un mecanismo de defensa del ego.

Para estas personas, equivocarse no es un simple fallo, sino una amenaza directa a su autoimagen, su inteligencia o su valor personal. Admitir un error se vive como una humillación o una pérdida de autoridad.

Es aquí donde más de uno se pregunta por qué siempre quieren tener la razón y los expertos son enfáticos en decir que esto les da orden, control y calma. Aceptar que su versión es incompleta o que el otro puede tener un punto válido les genera un vacío o una ansiedad difíciles de soportar.

Esta actitud destruye la empatía y genera conflictos innecesarios. (Foto: Liza Summer / Pexels)
Esta actitud destruye la empatía y genera conflictos innecesarios. (Foto: Liza Summer / Pexels)

¿Una característica aprendida?

El querer tener siempre la razón también puede tener orígenes familiares o de poder. Muchas veces aprendieron en la infancia que quien tenía la última palabra era quien mandaba, o que equivocarse conllevaba rechazo o vergüenza.

Es por esto que buscan dominar para alimentar su ego y enmascarar carencias internas, en resumen, una necesidad de validación y control que, a la larga, puede traer más de una complicación porque esta actitud destruye la empatía, genera conflictos innecesarios y el otro termina cediendo solo por cansancio o agotamiento, no porque haya sido convencido.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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