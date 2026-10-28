Compartir menos también puede ser una forma saludable de cuidar nuestro espacio personal. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Compartir menos también puede ser una forma saludable de cuidar nuestro espacio personal. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
Sandra Morales Gonzales
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En épocas en las que muchas personas acostumbran a narrar todo lo que hicieron en su día o revelar detalles impensados de su vida en las redes sociales, todavía hay quienes prefieren guardar reserva y no contar todo frente a desconocidos o dentro de su círculo más cercano. A primera impresión, esto puede tomarse como una cautela extrema o que se trata de individuos totalmente desconfiados, pero la realidad es otra. La psicología analizó qué hay detrás de esto y los expertos coinciden en que no necesariamente ocultan algo malo, sino que han aprendido a poner límites y valoran mucho su privacidad. En esta nota te cuento más para que puedas entender mejor a algún compañero de trabajo o amigo o puedas hacer un autoanálisis de cómo eres en realidad.

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Protección del espacio psicológico y sólida autoestima

La psicología explica que las personas que no cuentan todo sobre sus vidas no necesariamente ocultan algo malo, sino que responden a distintos factores de privacidad, madurez emocional o mecanismos de defensa. Guardar aspectos de la vida ayuda a sostener una identidad propia que no depende de la aprobación, la mirada o el juicio de los demás.

Guardar aspectos de la vida ayuda a sostener una identidad propia. (Foto: Pavel Danilyuk / Pexels)
Guardar aspectos de la vida ayuda a sostener una identidad propia. (Foto: Pavel Danilyuk / Pexels)

Además, quienes comparten poco suelen tener una autoestima no contingente; no necesitan validación externa constante en redes sociales o círculos sociales para sentirse bien.

Y es que tienen claro que compartir menos también es una forma saludable de poner límites y proteger el espacio personal. “No contar todo lo que nos ocurre no significa ser una persona reservada, desconfiada o tener algo que esconder (…) Hay una diferencia importante entre guardar una parte de nuestra vida por miedo, vergüenza o temor a las consecuencias y decidir con cierta conciencia qué queremos compartir, con quién y en qué momento”, la psicóloga Ana Galán a ‘Cuerpomente’.

Quienes comparten poco suelen tener una autoestima no contingente. (Foto: George Milton / Pexels)
Quienes comparten poco suelen tener una autoestima no contingente. (Foto: George Milton / Pexels)

Procesamiento interno y valoración de la intimidad

Haber atravesado situaciones de trauma, pérdidas, divorcios o exposición indebida genera una necesidad de proteger la historia personal para evitar ser juzgados o malinterpretados. Hay personas que primero necesitan ordenar lo que sienten o lo que vivieron antes de ponerlo en palabras.

Además, en algunos casos, guardar silencio funciona como un mecanismo de defensa. Para quienes tienen un estilo de apego evitativo, dar explicaciones o abrirse se siente como una pérdida de autonomía o una invasión a su independencia.

“Podemos querer mucho a alguien, confiar plenamente y conservar pensamientos o experiencias que no sentimos necesidad de compartir. Compartir construye cercanía, desde luego, aunque no con la regla de cuanto más, mejor: pesan el contexto, la reciprocidad, cómo responde el otro y que esa apertura sea voluntaria”, agregó la psicóloga.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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