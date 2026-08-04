Para algunos resulta hasta relajante pasar la esponja y dejar impecable cada artículo usado para cocinar, mientras que otros detestan tener que limpiar todo lo que ensuciaron para preparar los alimentos. De seguro te ha pasado que hay días en los que retornas a casa totalmente cansado y lo único que quieres es comer, echarte a dormir y pones todo acumulado en el fregado para la mañana siguiente. Esto no tendría nada de raro ni preocupante, pero si es una escena que se repite todos los días, pues sí llama la atención. Frente a esto, la psicología se encargó de analizar por qué algunas personas no lavan los platos tras comer y los dejan para después. Los expertos coinciden en que esto es señal de fatiga mental y estrés y aquí te doy más detalles.

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¿Qué significa dejar los platos sin lavar según la psicología?

Mientras algunas personas no se pueden tomar un descanso luego de preparar los alimentos hasta ver todo impecable y reluciente porque este acto funciona como una especie de autorización interna para poder relajarse sin sentirse culpables, otras actúan totalmente opuesto y dejan todo sucio hasta que tengan ganas de lavarlo.

Este hábito cotidiano puede ofrecer señales sobre cómo una persona gestiona su energía, su estrés y sus prioridades diarias. Especialistas en comportamiento señalan que una de las principales razones detrás de este hábito es la fatiga mental.

Muchas personas experimentan agotamiento y estrés por lo que dejan ciertas tareas para luego. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Y es que la psicología lo relaciona con distintos patrones de comportamiento y estados emocionales. Cuando una persona llega cansada o con alta carga de actividades, suele priorizar el descanso u otras tareas percibidas como más urgentes, relegando el orden del hogar o el lavado de un plato o taza a un segundo plano.

Los expertos también lo enfocan por el lado de que no todos ven el desorden de la misma forma, ya que algunos toleran mejor el caos visual y no tiene una necesidad inmediata por lavar, mientras que otros sienten angustia de ver todo sucio.

La acumulación de tareas simples, como lavar los platos, ocurre cuando el cerebro se siente abrumado por las obligaciones. (Foto: Gary Barnes / Pexels)

La saturación mental y el dejar los platos sucios

Para la psicología, no lavarlos de forma inmediata mientras se cocina o tras terminar de comer refleja que la persona experimenta fatiga mental y estrés. Y es que este comportamiento aparece en momentos de saturación emocional y ciertas personas pueden sentirse abrumadas al ver el fregadero lleno y prefieren postergar esa tarea doméstica.

Eso sí, no siempre significa un problema o rasgo negativo de la personalidad, ya que en algunos casos responde a prioridades personales distintas como tener que atender a un recién nacido, ayudar a un adulto mayor o ingresar a una reunión de urgencia. Esto se debe a que cada persona invierte su tiempo en actividades que considera más importantes.

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